Apoyado por su familia, Arath de la Torre decide quedarse en La Casa de los Famosos

Después de la gala de eliminación del domingo, Arath de la Torre estuvo a punto de decidir no seguir en La Casa de los Famosos México, debido a una crisis que tuvo, sin embargo, después de unas horas, decidió continuar su búsqueda por ganar el reality, a pesar de las amenazas que Adrián Marcelo le hizo.

Reunido con sus compañeros del Cuarto Mar: Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes y Mario Bezares, el conductor de Hoy externó su decisión de seguir, a pesar del mal momento que ha pasado desde el fin de semana.

“La producción me dio la opción de irme el día de hoy. Ayer me puse muy mal, dormí en el confesionario, les pedía a gritos que me sacaran de aquí. Entré en una crisis muy fuerte, psicológica y mental, que no se la deseo a nadie”, dijo el actor a sus compañeros de equipo.

Frente a la expectativa de lo que podía ocurrir, los habitantes del Cuarto Mar escucharon las palabras de Arath de la Torre. “Tenía que dar mi veredicto de qué es lo que quiero hacer, si me quiero ir o quedar… quiero que sepan que me voy a quedar”, añadió Arath de la Torre.

Al sobreponerse de su momento más complicado desde que inició la competencia, Arath de la Torre dio un empuje especial a la unión entre los integrantes del Cuarto Mar, que se abrazaron y se dieron palabras de aliento al conocer la decisión del comediante.

Su familia lo apoya desde afuera

Horas antes de que Arath de la Torre tomara una decisión, su esposa Susy Lu emitió un comunicado a través de las redes sociales del actor, donde informó que respaldaba cualquier decisión que hiciera.

“Como familia estamos enfrentando estos momentos con mucha fuerza (…) Arath ha mostrado gran valentía y dedicación, y sé que todos los que lo conocemos y quienes lo siguen estamos orgullosos de lo que ha logrado hasta ahora”, escribió Susy Lu.

Asimismo, aprovechó el momento para mencionar que tanto ella, como el resto de su familia, reconocen el trabajo que Arath ha hecho en seis semanas dentro de la casa.

“Nuestros hijos, especialmente, están llenos de orgullo por su papá. Ven en él un hombre maduro que elige sus batallas, que enfrenta cada reto con el corazón en la mano, y eso es algo que nos inspira a todos”, aparece en el comunicado.

Después de que Arath de la Torre mostrara firmeza de continuar en el programa, La Casa de los Famosos empezará su séptima semana, en la que el Cuarto Mar buscará mantener la ventaja frente al Cuarto Tierra.