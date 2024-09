La Casa de los Famosos México: Briggitte Bozo abandona la casa como quinta finalista

Después de 67 días de competencia, a menos de una semana de la gran final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozo abandonó el programa, después de ser llamada la quinta finalista del reality.

Al saber la decisión del público, la habitante del Cuarto Mar gritó de emoción y recibió un abrazo de todos sus compañeros, quienes soltaron algunas lágrimas al despedirla. “Es nuestra chiquita y somos familia”, mencionó Karime Pindter después de que dejara la producción.

En su llegada al foro, Briggitte rompió en llanto, aunque aseguró que eran lágrimas de felicidad. “Estoy muy contenta de haber llegado y de haber formado un gran equipo, una gran familia. Me llevo me llevo tatuado a Mar para siempre”, fueron sus primeras palabras.

“Muchos teníamos el gusto de conocerte antes y sabíamos que eras una niña llena de luz, pero de verdad, la luz que tú le inyectaste a esa casa no sabes cómo te lo agradecemos”, le dijo la conductora del programa, Galilea Montijo.

En el foro, Agustín Fernández, Sian Chiong, Shanik Berman y Paola Durante la recibieron, además de Galilea y los diferentes analistas presentes en la transmisión. Como es costumbre cada que un participante abandona la casa, “Brillitos” también tuvo la oportunidad de hacer un último enlace con sus compañeros en competencia.

“Los amo eternamente. Gracias por ser mi familia. Hicieron mi estancia más linda, hermosa, amorosa y me enseñaron muchas cosas. Me voy siendo una gran mujer y me llevo una familia para el resto de mi vida”, dijo la actriz a Gala Montes, Mario Bezares, Karime Pindter y Arath de la Torre, quienes buscarán coronarse el próximo domingo.

A pesar de no llegar a la última emisión del programa, la actriz salió por la puerta grande consolidándose como una adversaria que logró salir avante de ocho nominaciones. En su paso por La Casa de los Famosos, Briggitte dejó como momentos icónicos la discusión con Mariana Echeverría por un mango, así como el número “Mayo, Mayito”, dedicado a Mario Bezares.

Después de que Briggitte Bozo salió, las votaciones para encontrar al ganador de los cuatro millones de pesos continuaron. El último programa se llevará a cabo el domingo y podrá seguirse a partir de las 20:30 por Las Estrellas.