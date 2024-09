La Casa de los Famosos México: así vivieron los habitantes el simulacro nacional por 19-S

Dentro de La Casa de los Famosos también se realizaron las actividades correspondientes al Simulacro Nacional 2024, y con indicaciones de “La jefa” los habitantes cumplieron con las medidas preventivas este 19 de septiembre.

En punto de las 11 hrs de este jueves, la alerta sísmica sonó a través de las bocinas instaladas en la CDMX, para los habitantes de La Casa de los Famosos se les solicitó concentrarse en el centro del jardín.

“El ruido más culer* que existe en el mundo”, mencionó Agustín Fernández al escuchar los altavoces.

Entre risas el ultimo integrante del cuarto tierra mencionó estar temblando debido a la alerta sísmica implementada en la CDMX, mientras que los integrantes del cuarto mar comenzaron una platica referente a las fallas tectónicas en diferentes estados de la república.

“A mí lo que no me gusta, es que la gente lo atrae (el sismo) con su energía y me da miedo por Norris” comentó Karime.

Agustín comentó que después del sismo del 2017 salió a ayudar a todos los afectados en edificios caídos, por otro lado, Arath contó su experiencia en el mismo movimiento telúrico cuando se cayó una barda durante la grabación de la novela “Caer en tentación”.

"Estábamos todos grabando, estaba con Silvia navarro, y todos empezaron a salir por un lugar y le dije a Silvia, 'ahí se ve luz, Ven vámonos por acá", narró de la Torre.

En ese tiempo, Arath y Gabriel Soto llevaban a sus hijas en la misma escuela y del set de grabación fueron por ellas, y se los entregaron después de dos horas, sin embargo la escuela resultó con daños en la estructura, situación que molestó a los actores por el peligro que presentaron sus hijos.

Por otro lado, Mario Bezares contó cuando le tocó el primer sismo a su esposa Brenda en la CDMX, se espantó y en lugar de dirigirse a la puerta se estaba yendo por la ventana, Mario trató de calmarla y le dijo que esa no era la puerta y la llevó por un lugar seguro.

Después de cinco minutos, la Jefa agradeció la participación de los habitantes por responder al llamado del simulacro y les permitió regresar a la casa para continuar con sus actividades habituales,

¿Por qué no evacuaron la Casa?

Algunos usuarios en redes sociales se preguntaron por qué los habitantes no evacuaron la casa, sin embargo, la producción no emitió ningún comentario sobre este cuestionamiento.

En tanto otros usuarios en X mencionaron que al tratarse de un simulacro no había la necesidad de evacuar completamente el lugar, además de que los habitantes por contrato tienen que permanecer aislados hasta el término del reality show.