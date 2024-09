La Casa de los Famosos México: Gomita es eliminada y el Cuarto Tierra se tambalea

Después de 43 días dentro de La Casa de los Famosos México, Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, fue la sexta eliminada del programa, luego de ser la nominada que menos votos recibió por parte del público.

“Está muy fuerte, no me arrepiento de cada día que viví ahí. Espero que México no me odie, me daba miedo salir”, fueron las primeras palabras de Gomita al llegar al foro. “Había días muy buenos, muy malos, de mucha risa, pero siempre decía: que sea lo que dios diga, si tengo que seguir aquí, seguimos”, dijo.

Por otra parte, Galilea Montijo, la conductora del programa, le preguntó si realmente estaba enamorada de Agustín, a lo que respondió “sí me gustaba mucho (…) le eché ganitas pero me rechazaron”.

En la despedida con sus excompañeros, Gomita deseó lo mejor al Cuarto Tierra. “Tierra, échenle muchas ganas”, dijo, haciendo distinción a Ricardo Peralta. “Te voy a extrañar demasiado, jota”.

Gossip Pepe Aguilar asegura que su hijo Leonardo es más sencillo que Ángela: él es un cuate de campo

“Agustín, siempre me vas a gustar; Sian, estás guapísimo y Adrián, acá te veo afuera. Todo el Team Tierra nos vamos a Las Vegas cuando salgan”..

Más temprano en la gala, Gomita y los demás nominados tuvieron la oportunidad de dedicar palabras al público para tratar de convencerlo de mantenerlos dentro de la competencia, lamentablemente para ella, su mensaje no la ayudó a evitar la eliminación.

“Este es mi primer proyecto, mi primer bebé, en el cual me siento bien. Deseo que me den la oportunidad que me den la oportunidad de seguir mostrando el cariño y amor que tengo para entretener”, mencionó.

Antes de ser la eliminada de la noche, Gomita sostuvo un duelo en la silla giratoria con Karime Pindter, quien en su regreso a la casa fue recibida con los brazos abiertos por Mario Bezares, Arath de la Torre, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

#Gomita fue eliminada, y esto traerá cambios en la alineación del juego... ¡Descubre cuál será la próxima movida en #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📷



¡Me desconecto, hasta la próxima! 👄 pic.twitter.com/B8hruR0pNc — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 2, 2024

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte, el Cuarto Tierra tuvo lágrimas de Ricardo Peralta al lamentar la eliminación de la que había sido su compañera más allegada en los últimos días.

Con el resultado de esta noche, donde se tomaron en cuenta más de 28 millones de votos, Gomita fue la cuarta eliminada del Cuarto Tierra de forma consecutiva, después de la expulsión de Luis “Potro” Caballero, Sabine Moussier y Mariana Echeverría. Por el contrario, el Cuarto Mar ha conservado a sus habitantes, algo que le da mayoría y ventaja de cara a las próximas semanas.