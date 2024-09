La Casa de los Famosos: Odalys Ramírez se disculpa por sus acciones

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “La Casa de los Famosos México”, Odalys Ramírez, publicó un video esta mañana, donde pidió disculpas al público por no saber manejar una crisis, después de confrontar a Adrián Marcelo por su comentario del pasado domingo, en el que mencionó que la casa tendría “una mujer menos que maltratar”.

En tanto, en el programa “Hoy”, Galilea Montijo, la conductora titular del reality, tras presentar el video del anuncio de la salida del youtuber, aseguró que “no hay nada más que decir, cada quien jugó en la casa como quiso jugar, en los próximos días habrás más al respecto, lo que sí podemos asegurarles es que nuestro juego continúa, ‘La Casa de los Famosos México’ sigue tal y como está contemplado hasta el día 29 de septiembre y hoy no se pueden perder la gala de nominación”.

La Disculpa de Odalys

La conductora y modelo advirtió en el video que lamentaba no haber logrado la reflexión que pretendía provocar en los participantes.

Gossip Adrián Marcelo sale de La Casa de Los Famosos tras pelea con Gala: acabó el juego para él

Publicó un texto en el que señala: “Ayer cometí un error, al no dejar clara mi postura, que por supuesto está en contra de cualquier tipo de violencia. Reconozco que pude haberlo hecho mejor. Así que aquí estoy, dando la cara y ofreciendo disculpas. Siempre estaré del lado de la lucha por la igualdad de millones de mujeres. Es de humanos cometer errores, y es de sabios reconocerlos. Ahora me toca a mí transformar lo sucedido en aprendizaje. Y así será. Abrazo sincero”.

En la transmisión del programa de anoche, Odalys pidió a Adrián Marcelo que aclarara el significado de sus palabras, lo que provocó una nueva discusión entre él y Gala Montes, a quien había señalado en anteriores ocasiones. Todo eso surgió a raíz de la intervención de la conductora, quien ya no volvió a entrar para calmar las emociones y la tensión.

Por esa razón, el público tomó sus intenciones no de la mejor forma, aunque ella explicó que lo que quería era simplemente aclarar la situación. Asimismo, la audiencia la condenó por no ponerse del lado de la actriz, siendo ella una mujer que debería defender las causas en contra de la violencia de género.

“En mi afán de ser la conductora neutral que no inclina la balanza de un lado ni de otro, de conciliar dentro de la casa y de invitar a la reflexión, no lo logré. La situación me superó en medio de las discusiones”, mencionó en su video.

Lee más: No solo Ricardo, Briggitte Bozzo pierde miles de seguidores: no defendió a su amiga

“Tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, mis convicciones, y no dejé clara mi postura que por supuesto está completamente en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia, y que por supuesto, siempre va a estar a favor de muchas mujeres que como yo llevamos años de lucha para que no se nos violente”, agregó.

La discusión, que se magnificó debido a que nadie de la producción interviniera, provocó que unas horas más tarde “La Jefa” anunciara que Adrián Marcelo había decidido abandonar la casa.

Por otra parte, los comentarios entre Adrián Marcelo y Gala Montes dieron como resultado que patrocinadores se retiraran de la producción: Knorr, Rexona, Helados Holanda, Unilever México y Cklass, emitieron comunicados para anunciar su retiro.