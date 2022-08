Los castillos de la Casa del Dragón que sí existen y puedes visitarlos

El pasado domingo se estrenó en HBO y HBO MAX la precuela de la aclamada serie de fantasía Game of Thrones, esta lleva por nombre The House of The Dragon y según uno de sus creadores, está más basada en los libros que en la famosa serie.

En el spin-off los fanáticos pudieron ver locaciones que son muy conocidas, principalmente ubicadas en Extremadura, España.

¿Cuáles son las locaciones que se pueden visitar?

En el primer episodio de The House of the Dragon, llamado Los Herederos del Dragón, pueden verse algunos ambientes característicos de Extremadura, siendo la primera la Plaza Mayor de Trujillo.

Esta plaza es el punto de partido para cualquier turista que visita esta región, ahí se encuentra la Iglesia de San Martín, obispo católico de Tours elevado a santo y que fue construida en el siglo XIV. A su lado se alcanza a vislumbrar la estatua ecuestre del conquistador Francisco Pizarro. La figura de bronce tiene un peso de seis mil 500 toneladas, y en la serie fue modificada para poder ver la imagen del dragón en lugar de la de Pizarro.

Plaza Mayor de Trujillo. Foto: Pexels

Por otro lado, la ciudad de Cáceres, que ya había aparecido en Game of Thrones, en esta ocasión vuelve para convertirse en Desembarco del Rey, que es la sede del Trono de Hierro en la Fortaleza Roja y por tanto el asentamiento del Rey de los Siete Reinos.

Así mismo, una de las escenas màs violentas de este primer episodio se rodó en la Plaza de Santa María, lugar donde se ejecutaban los actos atroces de la Inquisición, la construcción de edificios de la universidad y fiestas taurinas

Plaza de Santa María. Foto: Pexels

Otras localizaciones que aparecen en la serie son el Arco de la Estrella, las calles de la Amargura y Olmo, la cuesta de Aldana y las plazas del Conde de Canilleros, San Mateo, San Pablo y San Jorge.

Arco de la Estrella. Foto: Gobierno de Cáceres

La historia tendrá a los ancestros de las famosas casas que en su momento conocimos y que de nueva cuenta giran alrededor del asiento de los Siete Reinos del poder, el Trono de Hierro.

La Casa Targaryen, actual familia gobernante, será quien protagonice el inicio de esta nueva aventura, sin embargo, habrá muchos nuevos personajes que hoy traemos para que los conozcas y los puedas identificar.

La actriz Emma D’arcy dará vida a la Princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith interpretará al Principe Daemon Targaryen y Paddy Considene, será el Rey Viserys Targaryen, ellos sostendrán toda la historia y buscarán tener el éxito que tuvo el primer su primer show.

Como guionistas participarán George R. R. Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, este último fue el director de "La batalla de los bastardos" y "Vientos de invierno", los cuales han sido catalogados como dos de los mejores capítulos, después de la "Boda Roja".

|| Con información de Fernanda Ávila | El Sol de México ||