La cinta "El habitante" se estrena a nivel nacional el próximo viernes

El que el terror y el horror sigan funcionando en cine o televisión después de tantos años no es una coincidencia. Para Guillermo Amoedo, director uruguayo que ha realizado cintas como Retorno o El extraño, estas historias no pierden su encanto muestran la parte más sensible de los humanos.



“Creo que son los géneros que apelan a lo más instintivo del ser humano, es un tema que es universal, que es fácil de transpolar y de llevar a otras culturas, porque lo básico del terror es el instinto de supervivencia”, dice Guillermo que pone como ejemplo El habitante, producción mexicana que este viernes llega a cines nacionales.

La película que participó en los principales certámenes de terror del mundo como el Festival de Stiges, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián y el Festival de Cine Fantástico Blood Window en Pinamar, mantiene dos elementos que logran enganchar al público de todo el mundo.

“Muestra cómo sobrevivir y como seguir viviendo después de lo que te pasó. Y si algo tiene el terror es eso, que habla sobre el instinto de supervivencia que se puede relacionar con todas las culturas”, señala el cineasta quien destaca la importancia de innovar en estos géneros para mantener la conexión con el espectador.

El habitante presenta a tres jóvenes que intentan robar el dinero de un senador corrupto, pero en su búsqueda descubren que su hija se encuentra maniatada en el sótano de su casa. Al intentar rescatarla se darán cuenta que esta niña está poseída por un ente que intenta amedrentarlos con sus propios miedos.

“Creo que encara a los personajes a enfrentar sus propios demonios, no solamente al que tiene la niña poseída, sino a sus propios miedos. Ahí es donde entiendes y te reflejas porque todos tenemos nuestros demonios”, señala Flavio Medina, quien junto con María Evoli, Vanessa Restrepo y Gabriela de la Garza protagoniza esta historia.

Al respecto, Guillermo Amoedo destaca este vínculo entre el ente demoniaco con los demonios de cada persona como la aportación que tiene esta cinta. “El tipo de demonio que la posee es lo novedoso, no es la típica niña que vomita o trepa por las paredes. Es un ente mucho más poderoso, más inteligente, que manipula las debilidades de cada protagonista y se mete en sus vidas y sus traumas, es una especie de Hannibal Lecter, pero mucho más poderoso, con poderes sobrenaturales y no tiene límites”, comenta.

El habitante tendrá su estreno a nivel nacional con mil pantallas. Después de México la cinta será vista en otros lugares de Latinoamérica y ya tiene previsto su estreno en países como Alemania, Rusia, Japón, Indonesia y Corea del Sur.