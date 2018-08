La cinta Los adioses es un acercamiento íntimo a la vida de Rosario Castellanos

El amor según Rosario Castellanos





La cinta Los adioses es un acercamiento íntimo a la vida de la escritora chiapaneca protagonizada por Karina Gidi y Daniel Giménez Cacho, con la dirección de Natalia Beristáin





FRANCISCO MONTAÑO





La directora Natalia Beristáin muestra en Los Adioses la turbulenta historia de amor vivida por Rosario Castellanos y su pareja Ricardo Guerra y aunque revela que su intención no era mostrar la vida de la poeta, sí se convirtió en el eje de la trama, pues su búsqueda primaria era mostrar la relación y competencia profesional que existe en las parejas.

“Sí, no diría que fue un accidente, pero mi idea era abordar la problemática de pareja, pues todavía hay quienes le dicen a la mujer que abandone su trabajo si ésta se convierte en madre, estaba en eso y me encontré unos libros de poesías de Rosario Castellanos y ya no pude parar de leer sus obras y luego, como anillo al dedo descubrí su turbulenta relación amorosa”, expresó.

La filmación, que se llevó seis semanas intensas de trabajo, comenzó en Comitán, Chiapas, lugar donde la escritora creció y cursó sus estudios hasta la secundaria antes de regresar a la Ciudad de México para continuar con la escuela, por lo que también hubo tomas en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Rosario Castellanos fue una escritora mexicana cuyo trabajo es reconocido a nivel internacional y que de hecho, es considerada una de las mejores de su época.

Su obra siempre fue controvertida por ir en contra de muchas normas sociales de aquél entonces; siempre cuestionaba lo que le parecía injusto en una sociedad regida por hombres.

Los Adioses, muestra la parte pública de la escritora, pero hace especial énfasis en lo privado, en su turbulenta historia de amor con Ricardo y cómo esto dejó huella en cada parte de su vida.

La película no solo se encarga de retratar la vida de esta escritora, sino de tratar un tema que aún aqueja a las mujeres en su mayoría, que se ha estado trabajando para mejorarlo, pero sigue presente, casos de falta de oportunidades al igual que los hombres, respeto a sus derechos, los distintos tipos de violencia a las que están expuestas y aun seguir siendo vistas por ciertos sectores de la sociedad como el sexo débil.

Para Giménez Cacho, Castellanos es una de esas figuras que el patriarcado ha hecho desaparecer. “Aun así, es importante que las mujeres jóvenes puedan volver a verla como un referente en el que se proyecten, para subir a los hombros de Rosario y seguir la lucha", consideró.

Tessa Ia, quien en la película da vida a Castellanos en su etapa universitaria, reconoce que en el colegio nunca le enseñaron sobre la figura de la escritora, lo que le parece absurdo.



"Me enamoré de Rosario, me sumergí en su literatura y me encontré en ella. Me llenó su perseverancia, cómo luchó en lo que ella creía", destacó.

La película fue galardonada en el Festival de Morelia con el premio del Público y nominada a 8 premios Ariel, donde Karina Gidi ganó el premio a Mejor Actriz, quien explica su experiencia de dar vida a este personaje.

“Es una figura muy importante, muy prolífica. Murió antes de cumplir 50 y dejó una obra muy amplia y destacada. Ella abrió camino con el feminismo y fue una gran responsabilidad interpretarla en el cine”, comenta.