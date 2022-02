La cinta “Memoria” apela a los sentidos

Jessica, la protagonista de esta historia, interpretada por Tilda Swinton, describe el sonido que la sobresalta como “una bola de concreto que cae en un fondo de metal rodeado de agua salina”. Puede ser un cuerpo azotado por una madera, un balazo, la enfermedad o la muerte. En la trama de Memoria, la cinta del tailandés Apichatpong Weerasethakul ganadora del Premio del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes, ese sonido con el que se obsesiona Jessica, es el punto de partida de un viaje introspectivo.

Filmada en Bogotá y coproducida por el mexicano Julio Chávezmontes, Memoria cuenta con la actuación de Daniel Giménez Cacho, quien interpreta a un profesor que recomienda a Jessica con uno de sus alumnos que es ingeniero de sonido para dar con la definición de aquello que escucha en su estancia en Colombia, a donde va a visitar a su hermana enferma y donde conoce una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos en un túnel en construcción y a un pescador visionario.

El director no compartió detalles de este proyecto con Giménez Cacho pues, dice el actor en entrevista con El Sol de México, “es una persona muy espiritual, es budista, no habla mucho, es muy parecido a sus películas, siempre está apelando no a entendimientos racionales, sino a experiencias emotivas, sensoriales, genera un ambiente, él escribe el guión, ahí está la cancha para jugar, pero luego deja que todo florezca.

“El chiste es estar presentes y vivos y reaccionar a lo que va aconteciendo. Claro, tengo una compalera como Tilda Swinton que también opera así”, relata el actor, quien recuerda que Swinton le dijo que no era una actriz profesional, porque no estudió ni tiene ningún método, “pero en cambio está completamente abierta, generosa, te sientes inmediatamente integrado, como trabajando con una colega y no con una estrella”.

El actor describe la cinta como un viaje de esta mujer que está tratando de descubrir qué son los sonidos que la persiguen, hacia su conciencia, “y al final tiene como una especie de revelación, ese plano me parece formidable de Tilda que expresa tantas cosas tan complejas en su rostro, que pueden decir tanto, que es ahí a donde ella llega, a algo muy interior que es muy difícil de explicar, eso no se puede poner en palabras, es muy importante que la gente que vaya a verla desconecte un poco los mecanismos que están condicionados por ver películas como El hombre araña, para que la película te pueda hablar y te lleve, es una experiencia de la vida y ya”.

La película, agrega, apela a sensaciones, “se llama Memoria y la memoria de entrada es algo intangible y muy complejo de determinar, hay muchos tipos de memoria, a muchos niveles, la individual, la colectiva, hay señales de la memoria de la humanidad que nos llegan y esto está bien estudiado por Carl Jung, cómo nos llegan mensajes que de pronto decimos, 'esto ya lo viví', en fin, la película nos abre esta puerta para que entremos a ella a sentirlo”.

Da vida a dos periodistas

Coincidentemente, en los nuevos proyectos de Daniel Giménez Cacho, interperta a hombres con la misma profesión. A finales de marzo estrena en el Teatro Insurgentes Network, un montaje basado en la cinta de Sydney Pollack.

“Fue una película de los 70 muy importante en su momento, narra una historia que tiene que ver con una cadena de televisión donde el conductor de noticias lo van a correr porque no tiene rating y decide suicidarse al aire. Es una reflexión muy interesante sobre la manipulación de la información, el negocio, cómo estas maquinarias que conocemos muy bien aquí por el gran imperio que fue Televisa machaca a las personas por el rating. Podrías pensar que esto ya no existe, pero el traslado es automático a las redes y al control que ahora tienen los consorcios que manejan las plataformas y las redes sociales”.

También, es el protagonista de Bardo, la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu, aún sin fecha de estreno. “No puedo hablar de lo que se trata, pero es en tiempo real, la historia de un periodista, no sé cuándo la van a estrenar porque todavía no la terminan. Es una película muy grande, con un guión increíble, el director habla de muchas cosas propias, creo que es la primera película donde habla de cosas de él, no es un retrato, pero habla de él, de México, de su situación viviendo en Estados Unidos, su regreso acá, es un guión maravilloso y posiblemente de lo más grande que hecho, de lo más profundo, no lo quiero comparar con otros trabajos, pero fue un nivel de involucramiento muy fuerte y estoy muy expectante de qué es lo que va a suceder”.