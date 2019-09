La comunidad LGBTQ conquista más espacio en el Emmy

El talento LGBTQ será celebrado este domingo en el Emmy, el premio más importante de la televisión de Estados Unidos, con varios artistas queer y programas en los que se representa la comunidad nominados en distintas categorías.

Entre los shows nominados está la serie de FX "Pose", que explora la cultura de los salones de baile LGBTQ de Nueva York en la década de 1980 y llegó a tener el mayor elenco de transgéneros cuando se estrenó el año pasado, con seis nominaciones, incluida la de mejor serie dramática.

Billy Porter se convirtió el primer hombre negro abiertamente gay nominado para un Emmy como actor principal en este género.

Gossip "Juego de Tronos" disputa batalla final para ampliar su marca en los Emmys

También compiten por la gloria del Emmy el actor gay Ben Whishaw, nominado como actor de reparto por su papel en "A Very English Scandal", y la actriz lesbiana Fiona Shaw por "Killing Eve" y "Fleabag", donde tuvo una participación como invitada.

La actriz transgénero Laverne Cox fue nominada nuevamente por su papel en "Orange Is the New Black".

Otros artistas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y queer (LGBTQ), incluyendo a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres -de las primeras figuras abiertamente gay de Hollywood- también obtuvieron nominaciones en múltiples categorías.

Esta fuerte representación refleja el creciente poder que esta comunidad está conquistando en Hollywood y los grandes avances que la industria ha hecho en los últimos años para abordar estos temas en la pantalla chica.

Ver esta publicación en Instagram Single lady... #TransIsBeautiful Una publicación compartida de laverne cox (@lavernecox) el 8 Ago, 2019 a las 7:03 PDT

También muestra la creciente capacidad de los servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon para producir espectáculos que reflejen los cambios en la sociedad.

"El número de nominados LGBTQ en los Premios Emmy de este año es una señal de que las cosas están empezando a cambiar en Hollywood", dijo a la AFP Sara Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, un grupo de defensa que monitorea la diversidad en la pantalla pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Walking into the @richardquinn Spring Summer 2020 Runway Show right before he left us all SPEECHLESS at @londonfashionweek @britishfashioncouncil. The drama, honey! The most magical set design by @derekhardiemartin de📸 by @santiagraphy #lfw #londonfashion #londonfashionweek Style by @sammyratelle for @rrrcreative Agency Wearing @richardquinn Hat by @hatcouturecreations of @the_confessional_showroom_nyc Gloves by @wingweftgloves Shoes by @gucci Una publicación compartida de Billy Porter (@theebillyporter) el 16 Sep, 2019 a las 9:08 PDT

"Con nominaciones a series como 'Pose' y 'Special', y por la actuación de Hannah Gadsby, Laverne Cox, Billy Porter y muchos más, estamos viendo la diversidad de la gente LGBT no sólo representada en los principales medios de comunicación, sino también celebrada", añadió.

"Estos espectáculos y actuaciones se están conectando con el mundo entero, y eso es algo que ya no se puede ignorar dentro de la industria del entretenimiento".

"Espacio creativo más inclusivo"

Según el informe anual 2018 de GLAAD, la comunidad LGBTQ alcanzó el año pasado el récord de 8.8% de los 857 personajes que aparecieron en programas de televisión en horario estelar identificados como homosexuales, trans o queer.

Ver esta publicación en Instagram Handmade pet rocks for sale after every performance of Douglas in NYC...all proceeds go to @awn_network who provides support for women, girls, non-binary people, and all others of marginalized genders on the spectrum. Get amongst it. Una publicación compartida de Hannah Gadsby (@hannah_gadsby) el 8 Ago, 2019 a las 2:13 PDT

Pero a pesar de los notables avances para una mejor representación de la comunidad LGBTQ en la televisión, los defensores dicen que todavía hay espacio para mejorar.

Un nuevo estudio publicado esta semana por la universidad UCLA de Los Ángeles insistió en que para que Hollywood sea una industria más inclusiva y diversa, los estudios necesitan adoptar nuevas estrategias enfocadas en la contratación, patrocinio y promoción de minorías y mujeres.

Gossip Mónica Lewinsky contará su verdad sobre Bill Clinton en American Crime Story

"El problema de diversidad de la industria no se corregirá por sí solo", indicó el texto. "El camino a seguir debe estar lleno de intenciones por parte de los responsables en la toma de decisiones hacia la adopción activa de las medidas necesarias para lograr la meta de un espacio creativo más inclusivo".

Nico Tortorella, co-protagonista de la serie "Younger" y que se identifica como no-binario, dijo que si bien los temas LGBTQ son más comunes en la televisión, no necesariamente reflejaban un cambio general en la sociedad.

"Hay una gran diferencia entre la sociedad como un todo y lo que sucede en las redes sociales", dijo Tortorella a la revista Variety, que recientemente publicó un número especial sobre el estado de inclusión LGBT en Hollywood.

"Es un momento confuso, eso es seguro: en términos de representación en Hollywood, sí, está mejorando, pero muchos de los personajes que escribimos para gente queer siguen determinados por la violencia que experimentan".