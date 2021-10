La condición de Jessica Chastain para sus escenas de desnudo en Scenes from a marriage

Desde hace algunos años el nombre de Jessica Chastain ha ido tomando cada vez más notoriedad, sus nominaciones al Oscar por las películas The Help (2012) y La noche más oscura (2013), la han puesto en la mira de Hollywood, donde ahora ha dado mucho de qué hablar luego de su interpretación en la miniserie de HBO: Scenes from a marriage.

El revuelo por Escenas de un matrimonio se desencadenó gracias al desnudo frontal que la actriz estadounidense realiza en la serie, sin embargo, Chastain reveló que el aceptar mostrar su cuerpo fue gracias a ella y a la condición que le puso al director y su producción.

En entrevista para el programa de The View, la actriz pidió igualdad de condiciones con respecto a su compañero de reparto, Oscar Isaac, por lo que los dos tenían que mostrar su cuerpo de igual forma.

“Antes de aceptar el papel dije que me sentía cómoda con hacer un desnudo, pero dejé claro que cualquier parte de mi cuerpo que yo mostrara, Oscar iba a tener que enseñar el equivalente... para mí, era una cuestión de equilibrio”.

After being a #HotTopic at the table, @jes_chastain and Oscar Isaac join #TheView to discuss their roles in #ScenesFromAMarriage, why they reversed gender stereotypes in the series, and the real reason behind Isaac’s full frontal scene! https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/8IKKLmNsDx — The View (@TheView) October 15, 2021

Asimismo, Jessica comentó que cuando la desnudez es impuesta y no por decisión propia, no se siente agusto con ello, pues incluso se percibe como quedar en el lugar de víctima.

“Me siento incómoda con la desnudez cuando siento que no es decisión de la propia persona y que es algo que se le ha impuesto. En cierto modo, lo veo como una victimización”.

El trato de las mujeres en Hollywood

De visita en el Festival de San Sebastián, la actriz compartió su opinión sobre el trato que reciben las mujeres en Hollywood, asegurando que la industria ha sido injusta con ellas pues se les ha sexualizado hasta el punto de solo enfocarse en cómo lucen.

"Hemos tratado de manera injusta a las mujeres, porque nos hemos enfocado en su apariencia o en su capacidad de generar deseo sexual, las hemos convertido en un chiste".

Sin embargo pese a la sexualización, Chastain asegura que poco a poco los tiempos han cambiado y que ahora se está revaluando el trato hacia las actrices.

"Las cosas están cambiando definitivamente, estamos viviendo en un tiempo, especialmente en Estados Unidos, en el que estamos reexaminando cómo hemos tratado a las mujeres en los medios".

Por último, Jessica aplaudió que la mujer tenga un papel cada vez más importante en la industria audiovisual.

"He estado en esta industria por diez años, y puedo asegurar que hay una diferencia enorme. En Sundance, en los Oscar, en los festivales de Cannes y Venecia, los premios principales han recaído en directoras mujeres".