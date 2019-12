La drag Prohibida, invitada en Pachecas a Belén

Daniel Vives La Súpermana, lo confirma: la drag española La Prohibida, estará en la función del próximo martes 17 de diciembre de la tradicional pastorela Pachecas a Belén. “En Europa es un fenómeno artístico, me congratulo de tener su amistad y ella viene a México especialmente para estar en la representación de esta producción teatral que lleva en cartelera 34 años”, declara en entrevista con El Sol de México.

La Prohibida, quien es una estrella de las redes sociales, lanzó hace dos años Cuaderno de sonidos, una caja de edición limitada con sus cuatro discos, el último, producido gracias a una campaña en internet: Flash, Sr. Kubrick ¿Qué haría usted? y 100k años de luz.

Vives lleva en esta temporada una doble responsabilidad; ante el fallecimiento del también actor Javier Yépez, Mamá Mela, a él le ceden la estafeta de encarnar a Severina, la hermana mayor de Luminosa y Blandina y con su interpretación, honra la memoria del actor, quien fue precisamente el que la invitó al montaje.

“Fue en el 2018, que debuté en la puesta como Luminosa y que el productor Miguel Alonso, me haya asignado a Severina, me lleva a rendirle un homenaje póstumo a Javier, porque sigo agradecido con él, por fin luego de 10 años de que me había invitado a la pastorela, el año pasado pude ser parte de este elenco”, narra.

“Ella es la mayor de las hermanas, quien las trae a raya, aunque por un descuido se lastimó el ojo izquierdo y ahora trae un parche al estilo de Catalina Creel. Severina es la hermana más correcta, más culta, que mete en cintura a las otras dos. Ella es la armonía, su conciencia”.

Pachecas a Belén, se presentará también el sábado 21, domingo 22 y miércoles 25 en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural Veracruzano; cuenta con las actuaciones de Daniel Vives La Súpermana, Checho Alaascuaga, Jorge Alberto Cahero, Hugo Blanquet y Samuel Zarazúa.