La española Conchita sana las heridas con música

La cantante Conchita suele componer sus discos como si la atravesara un rayo, y de pronto tuviera la necesidad de contar algo. Sobre la marcha se va dando cuenta qué sentido toman las canciones y cuál será el estilo del álbum.

Para "La bola de nieve", el disco que lanzará el próximo 21 de abril, el rumbo que tomó fue el del amor propio, hecho que la ha acercado a muchas personas que han encontrado en sus primeros sencillos una manera de sanar sus heridas.

"Ha sido muy bonito hablar de este tema, saber que hay niños a quienes les está llegando, que hay gente dejando a su pareja, o un trabajo, aprendiendo a decir llevo toda la vida queriendo hablar con mi amiga para decirle que esto me molesta, y de repente escucho tu canción y voy a decírselo, y eso es muy bonito. Pensar que la música hace que la gente cambie su forma de vida, o de repente te replantees cosas, está siendo super bonito", cuenta en entrevista con El Sol de México.

Este material se compone de un total de diez canciones, fue grabado en Francia, Le Manoir, junto a Pablo Cebrián (quién también es el productor), Iñaki de Las Cuevas y Guille Molina. El arte fue diseñado por Carlos Arocha, quién a través de los colores reflejó el momento en que se encuentra Conchita actualmente.

Temas como "No soy yo, eres tú" y "Por las veces" forman parte de este repertorio que, afirma, la ha ayudado a ella misma a sanar algunas situaciones por las cuales atravesó en el pasado. Ésta última en particular, representó para ella una especie de charla con su yo joven.

La cantante recuerda que hubo una etapa de su vida donde "no me hablaba bien, tenía el autoestima muy abajo y estuve mal. Ha sido una forma de reconciliarme con mi yo del pasado, y decirme está todo bien y vas a poder con esto, cuando en ese momento pensaba que no sería capaz".

A poco más de un mes del lanzamiento de esta canción, le han llegado muchos mensajes de personas que se han identificado con la letra, y se han percatado que en algún punto podrán encontrar una solución para sus propios problemas.

SE PREPARA PARA REGRESAR A MÉXICO

Para promocionar este trabajo, Conchita ofrecerá una serie de conciertos en nuestro país, los próximos 7, 8, 9 y 10 de junio, en Monterrey, CDMX, Puebla y Querétaro, respectivamente.

Con respecto a estas presentaciones, la española adelantó que será una velada acústica, con la que abarcará temas de toda su carrera, y por supuesto incluyendo algunas piezas de su nuevo disco.

Con siete álbumes de estudio a lo largo de sus más de 20 años de carrera, comenta que le resulta muy fácil armar un repertorio de larga duración, siempre teniendo en mente ofrecer un viaje musical a su público.

"Jugando un poco con las dinámicas de las canciones, lo que hace que la gente pase por muchas emociones diferentes, que la gente haya reído, llorado, bailado y hayan reflexionado sobre algunas cosas y salgan de ahí diciendo voy a cambiar esto o me siento mejor. Es lo que intentamos, que la gente se sienta mejor con la música", finalizó.