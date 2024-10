La Franquicia se ríe de las cintas de superhéroes

La serie “La franquicia” analiza cómo se desarrolla el proceso creativo detrás de una película de superhéroes, hace una sátira a este mundo y en general a la industria cinematográfica.

“En muchos sentidos es una carta de amor a la gente de nuestra industria, lo abordamos con empatía por estas personas y además con irreverencia. La parte divertida fue mantener esas cosas en equilibrio, el amor que tenemos por nuestra industria y por las personas que la hacen, pero también poder mirarnos en un espejo, reírnos y burlarnos de lo absurdo de nuestra industria”, afirmó en una charla, el actor Isaac Powell, quien en la trama da vida a un asistente de dirección.

En ocho episodios narran la historia de cómo se realiza una cinta de ficción, magia y fantasía que lleva por título “Tecto: Eye of the Storm”, se revelan algunos secretos de la industria y cómo algunas decisiones, que a veces son aleatorias, pueden poner en crisis al elenco y los directivos.

Una de las curiosidades es que dos de los actores, Daniel Brühl y Richard E. Grant son estrellas de Marvel, el primero por “Civil War” y el segundo por ser el villano de “Loki”. Ambos se inspiraron en sus experiencias para retroalimentar mejor este proyecto, indicó Powell.

Dentro de la trama, Darren Goldstein encarna a “Pat”, quien es el segundo al mando de Maximum Studios, la empresa que produce la película. Él es quien se encarga de informar todo a Shane Burns, el director del estudio.

“Soy todo lo que Shane necesita. Me ocupo de la producción de más alto nivel que se ve en el set, estoy aquí sólo para asegurarme de que todos los trenes estén funcionando y de que nuestra franquicia tenga prioridad en términos de los recursos que Maximum Studio tiene para dar”, comentó el actor.

Powell es “Bryson”, el asistente de Shane. Es su mano derecha, sus ojos y oídos en el set. De acuerdo con el histrión, su personaje es muy ambicioso, pero es subestimado.

“Creo que ‘Bryson’ es el tipo de persona que va a ascender rápidamente en la jerarquía y probablemente creo que tiene sus esperanzas puestas en algún día dirigir Maximum Studios o asumir un puesto similar al de ‘Shane’.

“Es como si estuviera inspirado en muchas personas que están en posiciones muy altas en esta industria y que comenzaron haciendo trabajos de asistente y de producción”, dijo Powell.

Otra de las curiosidades del rodaje es que se realizó en Leavesden Studios, en Inglaterra que es donde se filmó todo el material de Harry Potter. Sin duda, este estudio es como si fuera un gran museo sobre la saga de esta cinta.

“Espero no haber arruinado mis posibilidades de terminar en una de estas sagas cinematográficas. Me encantan estas películas y me encantaría participar en una.

“Crecí viendo películas de fantasía y franquicias como Harry Potter y El Señor de los Anillos. Así que creo que sería muy divertido ser parte de estos mundos que son realmente mágicos”, indicó Powell.

Aunque “La franquicia” es una serie de comedia que parodia muchas de las situaciones que viven algunos actores, Goldstein, Powell y la actriz Lolly Adefope coinciden que aún son necesarias las cintas de superhéroes ya que eso hace que el público pueda ir a las salas de cine.

“Si no van al cine y no hay películas de superhéroes, ¿dónde estarían los cines? No estarían en el negocio. Así que necesitamos las películas de superhéroes.

Además estas películas de franquicias emplean a mucha gente, hay tantos trabajos, que es necesario que continúen este tipo de contenidos”, indicó Goldstein.

El primer capítulo de “La Franquicia”, creada por Jon Brown, Armando Iannucci y Sam Mendes, quien también dirigió, ya se encuentra disponible en la plataforma Max. Cada semana se publicará un nuevo episodio.