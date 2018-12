La Gusana Ciega celebra 26 años en el teatro Metropólitan

La Gusana Ciega con 26 años de carrera, arribará este 5 de diciembre al teatro Metropólitan para presentar su nuevo disco Borregos en la niebla II, título muy particular que nació hace muchos años cuando uno de los integrantes era estudiante universitario. “Iba a una universidad alejada de todo, alrededor había campos de cultivo y cuando llegaba muy tempranito, sólo se veían los lomos de los borregos protegidos por la niebla del amanecer, se me quedó muy grabado y la frase borregos en la niebla se me quedó”, reveló .



Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez revelaron que no hay secretos especiales para llegar a las famosas “bodas de plata”, pues al contrario, es cuando más se tiene que trabajar en actualizar sus sonidos y experimentar con nuevas técnicas sin abandonar la esencia que los mantiene unidos.

“El rock no tiene vigencia, al contrario, el rock se ha transformado y ha dejado atrás las melenas largas, a los vocalistas totalmente delgados, los clichés de llegar drogados y borrachos a un concierto y a los famosos solos de guitarra de 15 minutos, ahora los músicos entienden el concepto y lo manifiestan de otras formas”, expresó Germán.

Sobre las fusiones y colaboraciones que han hecho con otras bandas, aseguran que es un trabajo que los alimenta, pues las nuevas bandas a las que les producen son de mucho talento y creatividad, necesarios para destacar en esta carrera.

Con tantos temas sociales de moda, fue inevitable preguntarles sobre la orientación que tienen sus mensajes, “nosotros nos hemos tratado de distinguir por darles buenos ejemplos a la banda, desde hace tiempo apoyamos a una campaña juvenil llamada He for she, que es sobre erradicar la violencia hacia las mujeres y otra llamada Borregos en la niebla II que combate la desinformación en los medios electrónicos y redes sociales.

Sobre su reciente material discográfico, aseguran que prefieren no inclinarse sobre un tema como favorito, pues muchas de las canciones que se incluyen en el disco son especiales para ellos. “Sería no darle su justa valía a las otras que no te mencione, para mí todas las rolas son muy buenas, por algo las incluimos en las grabaciones, no hay canciones malas, si no creemos en todas y sólo nos vamos por una sola, no estaría bien”, señalo Luis Ernesto.

Sobre la violencia que se vive, dieron su postura sobre la caravana migrante “En primera todos debemos ayudarnos seamos de donde seamos, pero hay que reconocer la complejidad política, por lo que no creemos que sea bueno dejarse llevar por todo lo que se ve en la televisión, hay que estar abiertos a ayudar a nuestros semejantes con lo que esté en nuestras manos”. coincidieron.

Sus canciones aseguran, siguen siendo extractos de sus vidas y como ejemplo la de Passiflorine relata la infancia de Daniel, pues su mamá cuando ya no aguantaba a sus cuatro hijos les daba este jarabe y los dormía, “sé que ahora lo que hacía mi mamá sería ilegal, pero en esos años hasta los golpes eran perfectamente necesarios para educar a los hijos”, enfatizó.

Con 26 años de trayectoria, reconocen que traen influencias ochenteras y noventeras, así que ese estilo de hacer rock los ha llevado a mantenerse en el gusto del público que sabe cuál es el estilo de la Gusana Ciega y que acepta los experimentos que hacen en cada disco.

Reconocen que lo más difícil que han enfrentado en estas más de dos décadas de trabajo es superar sus propias expectativas, respetar sus códigos internos y seguir buscando esa canción que a su gusto los consolide, “si no continuáramos manteniendo la pasión ya hubiéramos tirado la toalla”, expresaron.