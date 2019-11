La Gusana Ciega participa en campaña contra la violencia hacia la mujer

Con la intención de expresar los temas que les preocupan en la actualidad, La Gusana Ciega se une a Fundación Origen, para hacer más fuerte su mensaje en contra de la violencia contra las mujeres con su tema Pasiflorine, el cuarto sencillo de su más reciente disco Borregos en la niebla.

“Queremos concientizar sobre la violencia contra la mujer, es algo que sucede y que es ridículo que siga sucediendo en el 2019, sucede mucho más seguido de lo que queremos aceptar o pensar”, explicó Daniel Gutiérrez.

Aunque La Gusana Ciega asegura que no se considera una banda contestataria, su último proyecto musical nació de una inquietud de hablar de temas que les preocupan en la actualidad. “El disco salió a finales del año pasado y viene cargado de contenido social y político que no habíamos tenido antes, y con esta canción buscamos reforzar un mensaje que es importante”, señala.

La canción describe las dos versiones de un conflicto de pareja que termina con un final funesto, parte de la campaña incluye un videoclip dirigido por Pablo Maiola con el que pretenden promover la denuncia a este tipo de acontecimientos para poder visibilizar la violencia.

Pasiflorine fue principalmente grabada con la voz de Daniella Spalla, sin embargo, en está ocasión es Madame Recamier quien se ha unido a la campaña. “Es importante el rol que toma la mujer en esta canción, es un poco una situación que sucede a menudo, me ha pasado, aunque no me han golpeado, y es el inicio de algo y si tu no le pones esa barrera y este final quien sabe hasta dónde puede llegar”.

Además una de las razones que movió a la banda a realizar estas acciones, fue que “la mayoría de nuestras fans son chicas, y me refiero también la edad, y creo que es a ellas a las que tenemos que darles un mensaje de que desde muy temprana edad no pueden permitir algo así, y tenemos fans hombres a los que también les damos el mensaje”, explica Germán Arroyo, baterista.

Fundación Origen, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que se dedica a apoyar a las mujeres que sufren algún tipo de violencia dándole seguimiento a sus casos, con apoyo psicológico y asesoría legal.

“Estamos en una época de cambio, en muchos sentidos están cambiando las cosas y esta es una revolución que lideran las mujeres y cuentan con nosotros para llevarla a cabo”, expresó Daniel.