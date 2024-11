Dejen sus egos en la puerta: la historia de Quincy Jones en la grabación de We are the World

Quincy Jones fue uno de los personajes más completos de la industria musical. En sus seis décadas de carrera no se limitó en ningún aspecto e hizo de todo un poco, desde crear exitosas canciones de pop, funk o soul, hasta ser productor de algunas de las más destacadas estrellas de la música.

Por eso, su muerte a los 91 años deja una larga lista de recuerdos y anécdotas de cómo logró el éxito de algunas canciones, pues colaboró con artistas como Donna Summer, Frank Sinatra, Patti Austin o Michael Jackson.

Una de las historias más recordadas es la de We are the world, un tema compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie para hacer conciencia sobre la hambruna en África, en la que “Q” jugó un papel importante porque logró reunir a una gran cantidad de artistas, todos con carreras importantes y buscando obtener reconocimiento por ser una de las voces más destacadas de la colaboración.

¿Cómo hicieron We are the world?

USA for Africa es una acción benéfica que logró reunir a los artistas estadounidenses más importantes de la década de los 80, que resultó en la canción We are the world o Nosotros somos el mundo.

La iniciativa para crear la canción nace del activista Harry Belafonte, quien buscó replicar el éxito de Bob Geldof con el villancico “Do they know it 's Christmas?”, en el que participaron artistas ingleses como David Bowie, U2, Sting, integrantes de Duran Duran, Paul McCartney, George Michael, entre otros, para abordar la hambruna en Etiopía.

Sin embargo, la idea de Belfonte era reunir a un grupo de estrellas estadounidenses para cantar por África. Es así como pide a Quincy Jones que le ayude a llegar a las personas adecuadas para escribir la canción, que para entonces eran: Lionel Richie, Michael Jackson y Stevie Wonder (aunque este último no pudo).

Una vez que dos de los tres artistas que compondrían la canción aceptaron ser parte del acto benéfico, faltaba una tarea difícil: juntar a las demás voces que, aunque aceptarían ser parte de la causa también buscarían destacar en la grabación de la misma.

Es así como el 28 de enero de 1985, Quincy Jones aprovechó la entrega de unos premios en Los Ángeles, EU, para citarlos a la grabación en el estudio.

Pero previniendo el posible protagonismo que quisieran tomar las estrellas, habría colocado un letrero con la frase “Dejen sus egos en la puerta”.

De esa manera, es como el ganador de 27 Premios Grammy habría logrado reunir a celebridades como Diana Ross, Michael Jackson, Billy Joel, Bob Dylan, Cindy Lauper, Steve Perry y más, en We are de world, de acuerdo con Clarín.

"Mi creatividad viene de mis experiencias, y sin experimentar más del mundo, sólo sería capaz de crear desde una perspectiva limitada. Piensa en 'We Are the World', el single benéfico de 1985 que producimos y se convirtió en el single más vendido de todos los tiempos. No hay manera de que pudiera haber sido parte de eso si no me hubiera sumergido realmente en lo que el mundo estaba pasando (...)", escribió Quincy Jones en su libro 12 notas sobre la vida y la creatividad.





