La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales cumple 21 años al aire

Con más periodistas relacionados con casos de riesgo como parte de su base creativa y un impulso a la diversidad, temas actuales y personajes más maduros, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales se consagra como la serie te televisión policiaca más larga de la historia con su temporada número 21 y según sus creadores aún no hay planes para terminarla.

“Aún no sé cómo terminarlo entonces no pienso en eso, nosotros únicamente seguimos aquí, veo más viable el que yo me vaya a que el show termine. Es un show visto a través de los ojos de Olivia Benson, entonces mientras Mariska Hargitay esté aquí, el show seguirá”, explica Warren Leight showrunner de la serie.

La serie protagonizada por Mariska Hargitay como Olivia Benson y Christopher Meloni como Elliot Stabler, se estrena en Lationoamérica mañana a las 20:00 horas por Universal TV. Con casos relacionados con el Me too, el aborto y personajes pertenecientes al LGBT+, la serie demostrará en este año que sus escritores y creativos han estado atentos a todo lo que ha pasado en los últimos años.

“Cuando el show empezó nadie hablaba del acoso sexual, de la violencia doméstica y del abuso infantil y todo era nuevo para la audiencia, pero de la manera en la que el show ha evolucionado se ha vuelto más sofisticado”, menciona la escritora Julie Martin. “Creo que parte del punto de este show, es poner en discusión temas que en otros lugares la gente tiene miedo de ir más allá, creo que es parte de nuestra obligación”, añade Warren.

Es por eso que por parte de los escritores ha habido un gran interés de mostrar a personajes más maduros y más congruentes al discurso que buscan expresar. “Antes podías ver que los personajes hacían bromas de las personas trans, sobre ser violados en la prisión, en el show nunca más verás algo así, algunas cosas que estuvieron permitidas en las primeras temporadas ya no lo están en esta”, asegura Warren.

“Hemos intentado ser muy respetuosos, algo en lo que hemos puesto mucha atención este año es que creemos en las victimas, porque para muchas personas es muy fácil creer que las personas no han atravesado por momentos complicados y es fácil creer que ellos lo crearon, pero Olivia lo dirá una y otra vez, esto es UVE, nosotros creemos en las víctimas aquí, y eso es importante y sería mejor para nuestra policía si fuera así en la vida real”, comenta Warren.

Con más mujeres en la serie, La ley y el orden se posiciona como uno de los programas que más impulsa a los personajes femeninos de tal forma que para la escritora Julie siempre ha sido un honor poder pertenecer a esta serie, puesto que “ha sido una gran experiencia para mí escribir sobre una mujer fuerte que además es la líder del show”.

Mientras que Warren comenta que “es importante mostrar mujeres fuertes que trabajan y que logran tener una familia, es necesario que la televisión tenga roles femeninos como Olivia”.