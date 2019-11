La Mala Rodríguez, pionera de la música urbana

Con 40 años de vida, de los cuales más de la mitad ha dedicado a hacer música, la Mala Rodríguez admite que uno de los máximos logros en su carrera es poder escuchar su propia música en las radios de España, de donde es originaria: “Me encanta, porque eso no había pasado antes”.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la cantante que mezcla el rap, trap, R&B, reggaetón y flamenco, es una de las precursoras de la música urbana desde hace más de 20 años, movimiento que ahora ve inspirador, específicamente para las mujeres.

“Yo he visto cómo esto (del urbano) ha empezado a crecer. Estoy muy contenta de que por fin se pueda hacer música urbana y que por fin una mujer tenga valor dentro de la industria, y además en español”, dice la intérprete de Por la noche y Quién manda en entrevista.

“Recuerdo que cuando empezaba quería que hubiera mil raperas, porque había muy poquitas. Y ahora hay muchas, no necesariamente hacen rap, pero sí mujeres que hacen su propia música, sus letras, porque lo importante para mí es que ellas cuenten sus historias”, explica la española.

No ha sido un camino fácil, afirma, y es que durante estas dos décadas el trabajo más complicado ha sido el de romper los prejuicios “y sobre todo apelar a la tolerancia, porque somos muy poco tolerantes. Deja que la gente haga lo que quiera”, dice efusiva.

Por ello es que la rapera alza la voz gritando “¡Dame bien!”, nombre de la canción que lanzó hace unos días y en la que invitó a cantar a Guaynaa. “Él me encanta, me parece que tiene un sentido del humor increíble y eso me pareció gracioso, porque esta canción tiene un poco de picardía, de cachondeo, en plan de ‘Yo estoy mayor, dame bien, sino nada’. Y de eso iba esta canción”, afirma.

En Dame bien, Mala Rodríguez habla sobre la sexualidad y muestra su cuerpo sin temor, “simplemente bailo, no tengo ningún complejo”, dice. “Una canción así, donde estoy moviendo el culo, para mí significa que me la suda, que me da lo mismo lo que la gente diga de mí, que me la estoy pasando bien y que no hay nada malo o erróneo ni negativo en mí ni en mi cuerpo”.

Y para reafirmar esta idea, Mala Rodríguez invitó a Big Freedia (nacida varón bajo el nombre de Freddie Ross), quien le puso estilo al tema a través del baile: “Ella es una de la pioneras de toda la escena del twerk y gracias a los gays de Nueva Orleans, que fueron los que empezaron a hacer el bounce, fue que se dio el twerking”, explica.

Y es que además de presentar una canción que habla sobre la liberación sexual, Dame bien también es una oportunidad de reivindicar el twerking: “Hablamos de una escena donde hoy en día se habla de este baile o del reggaetón como algo machista, ¡pero si eso lo inventaron los gays, que no tenían ni zorra idea de eso. Por eso de vez en cuando hay que instruir a la gente para que entiendan de dónde viene la movida”.