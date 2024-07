La mansión de Drake, en Toronto, quedó bajo el agua por fuertes lluvias

La mansión del rapero Drake en Toronto se vio afectada tras las lluvias torrenciales que han caído sobre Canadá en las últimas horas, que incluso han provocado cierres carreteros y cortes eléctricos.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 37 años compartió una historia en la que se ve una habitación de su mansión inundada. El agua cubre por completo sus pies y cubre levemente sus tobillos.

El clip esta acompañado acompañada del texto "This better be Espresso Martini" o "será mejor que sea un martini espresso", en referencia al color del agua que entró a su mansión con la bebida espumosa.

Drake’s mansion looks to have been flooded via his IG Story 😲 pic.twitter.com/uzHnExgToB — Wost🐰 (@mosthiphop) July 16, 2024

Esta no sería la primera vez que el rapero canadiense se enfrenta a problemas con su residencia en Toronto. Apenas en mayo la policía de Canadá acordonó su mansión tras un tiroteo cerca del lujoso barrio de Bridle Path en Toronto, donde se asegura que vive el famoso.

Canadá se ve afectada por fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias que azotan Canadá, algunas de las principales autopistas de Toronto permaneció 18 horas cerradas ya que por la inundación era intansitable.

Además, los habitantes sufrieron, como Drake, daños en sus viviendas, los cuales tendrán que ser evaluados.

Al respecto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, aseveró que este tipo de fenómenos serán cada vez más recurrentes debido al cambio climático.

Con información de EFE