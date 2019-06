La misión, erradicar el odio contra la comunidad LGBT+: María León

La cantante María León, quien se diera a conocer por ser la vocalista del grupo Playa Limbo, se presentará hoy en el Zócalo capitalino, como parte del concierto que cerrará la 41 Marcha del Orgullo LGBT+ “Orgullo 41: Ser es resistir”, en donde mostrará su faceta como solista.

“Estoy súper contenta, porque nunca había tenido la oportunidad de participar musicalmente en la marcha, este año en especial me parece que la misión es erradicar el odio. Se celebra la número 41, que tiene una connotación muy importante para la comunidad lésbico-gay. Hace muchos años en el gobierno de Porfirio Díaz se hizo una redada en una fiesta donde había hombres vestidos de mujeres, por eso la marcha de este sábado, tiene la necesidad de marcar este 41 como un número de orgullo”, expresó.

La artista explicó que, para ella varias razones por las que se marcha tienen que ver con el mensaje de su música. “Lo que me encanta de esta manifestación es su slogan: ‘ser y resistir’, que refleja justo lo que estoy haciendo musicalmente, yo siempre he luchado por ser lo que tú creas, independientemente de lo que la gente piense de ti, porque en la vida existen muchos clósets, no solamente en la cuestión de género, sino temores y prejuicios, dejamos de hacer las cosas, simplemente porque nos sentimos juzgados por las demás personas”.

María León, comentó que es necesario que existan este tipo de marchas porque aún existe mucha discriminación hacia la comunidad LGBT+. “Siento que, a mayor discriminación, la postura debe ser más contundente, si no hubiera tanto prejuicio, tampoco habría la necesidad de manifestarse, pero sí la hay, porque me ha tocado juntarme con varios voceros de la comunidad que me dicen ‘nos están matando, nos golpean’, entonces hay una necesidad de alzar la voz y decir, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona por mostrar una preferencia”, pronunció.

“En redes sociales, donde es muy fácil atacar, se generan muchas cuestiones de odio contra la comunidad, y para mi es súper importante ahora que tengo la fortuna de tener una voz, mostrar que como una persona heterosexual, amo a la comunidad, porque amo la igualdad, creo en la libertad y me siento una representante de este tipo de derechos, a lo mejor yo también puedo crear un poquito más de conciencia en las personas, a ser más abiertos en este aspecto”, dijo.

Para finalizar, habló sobre lo que se podrá ver durante su show de este sábado. “Llevo sorpresas que son parte del nuevo Sargent tour, voy a cantar una canción inédita, porque creo que es importante cantarla hoy y preparé una sorpresa para el final, entonces va ser súper bonito culminar esta marcha con un concierto, donde a través de la música, intentamos crear unión, apoyar a la comunidad y generar conciencia sobre la inclusión y diversidad”, finalizó.