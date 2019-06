La mujer actual se debe empoderar: Mirabai Shönburg

Una mujer soñadora, fiel a su pareja y convencida de que regresará a casa con la corona de Mexicana Universal, así se define Mirabai Shönburg Othon, concursante de 21 años de edad que es la representante de la Ciudad de México en el concurso de belleza.

Entrevistada por Organización Editorial Mexicana (OEM), Mirabai asegura que desde que entró a la concentración de la competencia se ha visualizado como la ganadora del certamen, "creo que todas lo hacemos, es normal, pero te aferras a esa creencia dependiendo de cuánto te costó llegar ahí, soy estudiante de filosofía, me encanta la carrera, pero también me preocupo por cosas más reales, como el poder ayudar a los niños a tener acceso a una mejor educación, esa es mi bandera en este concurso, soy una mujer fiel a mis ideales y pase lo que pase me enfocaré a cumplir mis proyectos", aseguró.

Cuestionada sobre su desempeño del pasado domingo, Mirabai dijo que tuvo la confianza suficiente para llamar la atención del público y poderse ver favorecida por ello, "espero que voten por mí, que sea una de las favoritas de la competencia, tendré que esforzarme más en mis respuestas, que sean más convencibles y que a la vez creen empatía con el público", señaló.

La joven que vive con su madre y una hermana dijo que para ella no ha sido tan difícil ser parte de este concurso, "amo a mi familia, pero desde hace mucho soy muy independiente en mis decisiones, cuando me enteré que estaba dentro, sólo le avisé a mi mamá lo que haría, pues la decisión yo ya la había tomado", señaló.

A su corta edad, confiesa que ya tiene en mente lo que quiere para su futuro, "pase lo que pase, quiero presentar ante la Cámara de Diputados mi propuesta de un modelo educativo acorde a cada estado del país, es algo en lo que tenemos que enfocarnos, hacer que desde pequeños amen a su país, a su estado, reconozcan las bellezas de su tierra y cuando crezcan sean unas habitantes orgullosos de lo que los rodea, si gano la corona este mensaje se hará universal y me sentiré muy orgullosa de transmitirlo", finalizó.