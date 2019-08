La música latina va a conquistar todo Asia, afirma Jesús Navarro de Reik

"Está padre tocar música en español y que se escuche en el Mundo, está muy padre pensar que no es necesario hablar en inglés para ser un artista global y nos da emoción que conozcan a Reik cantando en español en vez de recurrir al inglés para llegar a Asia”, declaro Jesús Navarro, durante la presentación de Indeciso, la nueva canción en sonido urbano-pop, que interpretan haciendo trío con los colombianos J. Balvin y Lalo Ebratt, quienes son los autores de la letra.

Entrevistados en las instalaciones del sello disquero Universal que colocó el videoclip Indeciso en la plataforma digital desde el pasado 23, comentaron que se trata de un tema con toque pop y urbano, en un ambiente lleno de colorido, felicidad, fiesta, baile con cervezas y tequila, con locaciones entre Bogotá, Colombia y Los Ángeles, California.

Jesús Navarro reveló que para Reik hay mucho trabajo por delante, pues hay muchas invitaciones para seguir haciendo sencillos con otras bandas “estamos un poquito más que solicitados, hay artistas estadounidenses que están buscando hacer algo con latinos y esta reacción provocará que haya muchas más fusiones durante los próximos años, con mucho beneficio para Reik”, confesó.

Sobre la internacionalización de la música latina, dijo con agrado que ya la música no se hace como antes, “hace 30 años si querías ser famoso a nivel mundial tenías que cantar en inglés, creo que ahora eso ya no es un obstáculo, al contrario, el reguetón y los sonidos latinos ya conquistaron lugares que no te podías imaginar, como Ibiza, Filipinas, todo Asia y hasta China, es un placer saber que tu música gusta y está de locos y hay que disfrutarlo, a ver cuánto dura”, dijo.