La nostalgia de encontrar viejas amigas en NY

Y así, 17 años después del último episodio de Sex and the city y 11 años de la segunda entrega de la película del mismo nombre, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs y Charlotte York regresan a la pantalla chica en And just like that… producción de HBO Max, el nuevo revival de esta icónica serie de finales de los 90 que pretende jugar con nuestra nostalgia, el amor por la moda y las vivencias de estas mujeres en la Gran Manzana.

Y es justo nostalgia lo que produce al ver los dos primeros episodios. Pero antes, ¿Cómo encontramos a estas mujeres tras más de una década de no verlas? Carrie felizmente casada con su Mr. Big y tratando de ponerse al día con las tendencias de los medios siendo parte de un podcast, Charlotte en su vida de ensueño con sus dos hijas y esposo y Miranda lidiando con la sexualidad de su hijo adolescente y tratando de estudiar una maestría en derechos humanos.

¿Y Samantha? Durante los primeros dos minutos en donde nuestras protagonistas batean de una buena vez el tema más polémico de la serie: la salida de Kim Catrall. A decir de Carrie, “Cuando el mundo editorial se colapsó, tuvo que despedirla como su mánager, por lo que una herida y orgullosa Samantha deja todo para mudarse a Londres y olvidar por completo a sus amigas”.

POLÍTICAMENTE CORRECTAS

Enseguida lidian también con otro tema que ha estado atormentando a las actrices de la serie: el que una mujer pueda dejarse las canas y tener más de 50 años. Este tema será recurrente durante los 10 episodios.

En esa tónica continua durante en el primer episodio titulado Hello, it’s me en donde pareciera que esta nueva entrega se disculpa una y otra vez por los errores del pasado, pues no olvidemos que Sex and the city ha sido duramente criticada por su falta de diversidad y calificada como uno de los shows más blancos. Veremos a nuestras protagonistas (ser educadas) lidiando con cómo decir bien los pronombres y con cómo una mujer blanca puede ser aliada en contra del racismo de una forma correcta, no como lo hacían.

Carrie, ahora en sus cincuenta trata de involucrarse en las nuevas formas de comunicación y es parte de un podcast en donde tiene que hablar de forma gráfica sobre sexo, sitiuación que, lo crean o no, la atormenta…¡a ella! y la vemos un tanto pudorosa…¡A Carrie!

Y llegamos al mayor twist de la historia, el cual confirma el tono nostálgico que ya veníamos sintiendo desde el primer segundo y que será el motor de toda estos 10 episodios: Mr. Big muere.

Este twist nos puede dejar en las lágrimas, pero ya procesando los hechos, era necesario. Carrie dejó de ser ella al estar con él y era palpable (además del historial de su tóxica relación, la cual no podemos olvidar). Basta con ver el departamento que compartían, era completamente él. Es como si hubiera estado sumergida en una vida que no era suya y al no tenerlo en su vida, comenzará de nuevo o pondrá play a la Carrie que conocimos y amamos.

Si, todos lloramos y seguiremos dolidos por la muerte del peor novio en la historia de la televisión, pero esto será el catalizador que necesitan para mostrarnos cómo vive una mujer soltera, en este caso viuda, a los cincuenta en la Gran Manzana.

Hay que dejar claro que And just like that… es otro show, no es Sex and the city y se siente. Tiene otro tono, otra narrativa llena de ausencias, de nostalgia, de duelo y de cómo tienes que aprender a evolucionar.

En HBO Max ya pueden ver los dos primeros episodios y cada jueves tendrán un episodio de estreno.