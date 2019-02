El Cuarón y La Yalitza llegan a la nueva temporada de La Parodia

La parodia no deja títere con cabeza y de los personajes políticos de los que regularmente echan mano para hacer sus chistes, ahora pasarán a imitar a los personajes populares del momento en la nueva temporada que inicia el lunes 4 de marzo, señaló el productor Reynaldo López

En los 26 capítulos que conforman la nueva temporada, se verá a El Cuarón (Alfonso Cuarón), La Yalitza (Yalitza Aparicio), El Iñárritu (Alejandro González Iñárritu), La Vero (Verónica Castro), El Canelo (Saúl Álvarez), El Freddie (Freddy Mercury) y El Maradona (Diego Armando Maradona).

López también informó que será en verano cuando debuten en teatro con La Parodia 2 y aclaró que en el programa de televisión continuarán dando de qué hablar Doña Márgara, La Sheinbaum, El Fox, El Trump, La Margarita (Zavala de Calderón), El Luisito Rey, El Luismi y el mismísimo Juan Gabriel.

“El principal objetivo es hacer reír a la gente, con la motivación de ir de la mano con la actualidad en cuanto a la información que se crea en las distintas esferas del entretenimiento, la política, los deportes. A mí como productor no me gusta un contenido incendiario, sólo nos interesa que la gente pase un rato agradable”, declaró López.

Con el antecedente de que desde finales de 2017 a diciembre de 2018 se alcanzaron 53 episodios con los que se logró tener dos millones de telespectadores, Reynaldo López dijo que el éxito se debe al trabajo conjunto.

“El éxito de La Parodia es un trabajo en equipo empezando por los escritores Manuel Rodríguez Ajenjo, César González El Pollo, Claudio Herrera y Sergio Sánchez El Venao; junto con los actores y comediantes. Y el reto estriba en sorprender en cada episodio al televidente y es lo que ahora en esta segunda temporada pretendemos hacer".

Tras proyectarse a la prensa un avance de los nuevos episodios López precisó que “nosotros tenemos una ventaja con La Parodia porque se graba el jueves. Sin embargo, si se diera un acontecer más relevante, bien podremos regresar al foro el mismo lunes que se transmite el capítulo y cambiarlo por el hecho que sobrepasa al que ya teníamos listo”.

El productor hizo ver que aún cuando no han tenido veto o llamada de atención por parte de las autoridades gubernamentales en torno a los sketches políticos que abordan, precisó “nosotros tenemos una línea propia que nos hemos marcado. Respetamos la investidura del Presidente -actualmente Andrés Manuel López Obrador-, sí hacemos crítica, si hacemos parodia, pero siempre sin cruzar la línea del respeto de la Investidura presidencial, sí nos metemos con el quehacer público de los personajes pero no con su vida familiar; si nosotros no brincamos esa línea no debemos de tener problema, eso espero y ya lo veremos”.