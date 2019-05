¡La reina tiene tumbao! Ella es la protagonista del musical de Celia Cruz

No hay duda de que Celia Cruz marcó un parteaguas en la historia musical, la llamada Reina de la salsa, logró conquistar los corazones de miles de fanáticos que aún la recuerdan con cariño. Cómo olvidar su clásica expresión ¡Azúcar!, muchos son los homenajes que se le han realizado. pero nunca uno tan especial como el que se presentará el próximo 16 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

En entrevista con El Sol de México, Lucrecia, una artista de origen cubano es quien da vida a Celia Cruz en esta puesta en escena, habló sobre este espectáculo y su fuerte vínculo con la intérprete de La vida es un carnaval.

Caracterizar a Celia Cruz es un honor, así lo describe Lucrecia “dar vida a una amiga, a una mujer que abrió las puertas a todos los artistas de Latinoamérica en el mundo entero es una bendición y un verdadero reto”, detalló.

Para lograr hacer una buena interpretación, la artista se prepara “desde el alma, de ahí ya comienza la interpretación, porque tengo el grandísimo honor y cada vez que lo digo me llena de orgullo, de que fuimos amigas, vivimos momentos bonitos, conversamos, tenemos recuerdos muy lindos”, expresó.

Para la cantante hacer este show es algo muy intenso, pero a la vez gratificante “es un trabajo con mucho rigor y también con mucho amor, porque cada vez que se ensaya, cada vez que se hace la obra, todos terminamos muy felices y orgullosos de haberlo hecho”.

Narró que la primera vez que se probó el vestuario se sintió muy emocionada y conmovida “cuando ya me pusieron la peluca de nuestra reina, fue cuando me desplomé, porque dije ¡Ay Dios mío, Celia! de verdad fue tremendo” y no era para menos “de verdad que sentí una emoción y también temor porque Celia es muy grande, muy querida y respetada en el mundo, imagínate interpretar a una diosa, es algo muy importante”, señaló.

Algo que le da un plus importante al montaje es que Lucrecia compartió escenario muchas veces con Celia “varias veces, en Marbella, Barcelona, Portugal y Madrid” y recordó que “comíamos juntas, hablábamos por teléfono, nuestra relación era muy cercana, muy cariñosa, nos aconsejábamos, nos reímos mucho también”, expresó.

Y debido a ese gran cariño que le tiene, se esfuerza por hacer una buena actuación “hago la interpretación con tanto amor, porque es el deseo de cuidarla, homenajearla, de perpetuar su música y su legado que es inagotable y es bueno que las nuevas generaciones la conozcan y la recuerden, porque es una de las figuras más importantes de nuestra cultura”, declaró.

La cantante detalló que la exigencia del papel es mucha, ya que da vida a una estrella “como una señora de setenta años que está celebrando su concierto, hablando con su público, ya tiene otra cadencia, ya es una Celia con otro tumbao, otro andar, otro tono de voz, más grave, y todo eso se tiene que estudiar y ensayar mucho, mucho”, explicó.

Finalmente dijo que más que un musical, lo que se verá en el Teatro Metropólitan será “una celebración a una leyenda y con un concierto dramatizado a través de 26 canciones, además de fotos y videos que no se conocían de la reina para hacer más fehaciente su historia”.