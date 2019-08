¿Harry Styles será el príncipe Eric en La Sirenita?

Después de semanas de rumores sobre quién personificaría a Eric en el live action de La Sirenita, hoy el sitio The DisInsider dijo que el artista británico de 25 años, Harry Styles ha firmado un contrato para dar vida al personaje.

Las redes sociales estallaron cuando publicaron la noticia, pero ni el exintegrante de One Direction, ni Disney, ni el director Rob Marshall que dirigirá la película habían confirmado dicha información.

Luego de varias horas, finalmente el sitio se disculpó pues la fuente que supuestamente había dado el dato estaba equivocada.

Turns out our source on Harry Styles was WRONG, we apologize for misinforming you, and we will do better double confirm scoops and stories we receive.



We have been fortunate enough to get a lot of scoops correct. Sadly, this was not the case.



Once again we apologize



-Skyler — The DisInsider (@TheDisInsider) August 13, 2019

Cabe recordar, que Disney eligió a Halle Bailey para protagonizar La Sirenita, y se piensa que el rodaje empezará en el Caribe en enero.