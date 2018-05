La Sonora Santanera recibe disco de oro

Como dueños del nombre comercial de La Sonora Santanera, los músicos Arturo Ortiz y Antonio Méndez, al recibir Disco de Oro por el álbum La fiesta continúa por más de 30 mil copias, argumentaron que “no tenemos miedo ni temor, si ganamos o perdemos la reserva del nombre del grupo, nosotros tenemos el registro de marca nacional e internacional vigente que nos lleva a trabajar en vivo en México, Centro, Sudamérica y Estados Unidos”.



En reunión con los medios de comunicación, los integrantes del grupo romántico tropical respaldados por Jorge Ávila, coordinador de marketing estratégico, expresaron de viva voz que la señora Yolanda Almazán viuda de Carlos Colorado y su hija, deben estar conscientes de que“iniciaron la piratería, ella como la viuda vino a poner la muestra en cuestión de piratería. A diferencia de nosotros que tenemos el registro de explotación comercial de La Sonora Santanera, ella si pierde la reserva, ya no podrá tener conformado el grupo”.

Ortiz y Méndez, coincidieron en estar abiertos a un diálogo aun cuando legalmente están enfrentados por el nombre del grupo romántico tropical.

“No estamos cerrados a los que nos ofrezcan, a lo que nos propongan, platicaremos porque no nos negamos a un acuerdo y así acabar con esto. El pleito legal ellos lo iniciaron, estamos dispuestos a un arreglo, pero yo veo a la señora renuente y a la hija más. Las cosas se irán a las últimas consecuencias. Repetimos, nosotros no tenemos miedo ni temor, porque aún ganándoles la reserva, tenemos el registro y podemos seguir trabajando, si ellas pierden la reserva ya no, pierden toda legalidad, por esos están nerviosas”.

63 AÑOS DE TRAYECTORIA

Los músicos Arturo y Antonio ahondaron que “nosotros estamos en el marco de la legalidad nos avala la trayectoria, las ocho películas que hicimos, las60 producciones de las cuales 40 son de estudio de grabación, más temporadas en vivo en el Teatro Blanquita, salones, palenques y ferias”.

Tanto Ortizcomo Méndez ya se plantearon la posibilidad de un retiro cuando sus facultades ya no se los permitan seguir en la agrupación, pero “La Sonora Santanera seguirá al frente con nuestros hijos para darle continuidad a la tradición de música romántica tropical”, comentó Arturo Ortiz.

El próximo 10 de mayo para festejar a las mamás, La Sonora Santanera compartirá templete con Paquita La del Barrio en escenario del palenque de Puebla. Horas, antes también estarán en el Salón Victoria de Tlalnepantla, Estado de México.