La Voice Band se presentará en el Urban Digital Fest

Teniendo como base el género urbano, La Voice Band, conformada por el mexicano Isaín y los cubanos, Bombus y Joao Palmeiro, han logrado crear música a partir de sus influencias y la mezcla de sus culturas, pero sobre todo de la alegría y picardía inherente a ellos.

“En cuestiones de música latina fusionamos un poquito de todo –salsa, merengue, bachata y lo que sea necesario para crear una fiesta latina completa–, pero con base de reguetón”, señala Isaín y recuerda que esta incursión inició cuando compartió escenario con El Chombo, creador de El gato volador.

A partir de esa experiencia supo que la combinación podría convertirse en algo explosivo, tal como ha sucedido hasta el momento con esta alineación en la que aclara, los tres son compositores, por lo que todos intervienen en el proceso creativo para crear covers, pero también temas inéditos como Perfecta.

“Esta canción le habla a la mujer, y es que hay veces que ellas no se sienten adecuadas, pero para nosotros todas son perfectas, y como a veces no se lo dicen a sí mismas, les dimos un mensajito para que se sienten bien”, comparte.

Sobre los covers que han creado recuerda una experiencia reciente en la que colaboraron con el cantante Cox y el bolero Bohemusic para darle otro ritmo a temas propios como La sacaborrachos.

Asimismo habla de canciones como Mi razón de ser, que originalmente puede escucharse a modo de banda, y que se transformó en una bachata, o del tema Travesuras, de Nicky Jam, que tomó forma de salsa.

Pero sin importar qué canción canten o reinterpreten, una constante para La Voice Band es el amor, que une no sólo a esta banda, sino también a todas las generaciones.

“En lo particular no me gusta cantar canciones que no me lleguen y me inspiren, a veces el reguetón está muy mal visto, pero nosotros nos inclinamos por temas que inviten a vivir la vida, como el amor y por supuesto, la fiesta”, detalla Isaín.

¡Que no pare la fiesta!

El próximo 28 de agosto a las 19:00 horas se celebrará el Digital Urban Fest, donde La Voice Band compartirá el escenario con talentos como Big Metra, Michael G, DJ Bekman y Barbie Chola, entre otros.

“Va a ser en el Teatro Centenario de la Ciudad de México y debido al Covid-19 la logística está planeada en distintos horarios y zonas, compartiendo sólo el escenario, y la ventaja es que es un espacio muy grande, de hecho ahí se montaban Cats y Fiebre de sábado por la noche”, refiere Isaín.

Sin embargo, aclara que esta no será su primera experiencia virtual, ya que anteriormente, el cantante Cox los invitó a ser parte de una serie de conciertos digitales.

“Estamos muy emocionados y un poquito nerviosos, porque durante este tipo de eventos se siente diferente la vibra, pues aunque aparentemente no le estás cantando a nadie, al mismo tiempo sabes que sí te están viendo. Es parte de adaptarte a estas nuevas circunstancias”, puntualiza.