La Wanders y Ramés de Jesús buscan a la pareja ideal en nuevo reality

A lo largo de los 17 años que llevan juntos, Yered Licona La Wanders y Radamés de Jesús se han convertido en una de las parejas más polémicas del espectáculo, esto debido a las rupturas y los enfrentamientos mediáticos derivados de ellas.

Ahora inician un nuevo capítulo, por medio de un reality titulado Pretendejos, en el cual las estrellas de Guerra de chistes tendrán una cita a ciegas cada semana, mientras el otro observa, junto con su familia y amigos, y da su opinión.

Gossip Un comediante más: deportan y cancelan visa a Chabelita

“Cómo ya no la armamos, vamos, venimos, subimos, bajamos. Por qué no mejor nos ayudamos a conseguirnos una pareja. Porque definitivamente La Wanders y yo nunca nos vamos a separar, tenemos tres hijas hermosas, pero sí en el amor no se nos arma, nos queremos echar la mano para ser felices”, explicó al respecto Radamés, vía telefónica.

Al estar rodeados de gente cercana durante las citas, afirman que la dinámica se desenvolvió de manera muy auténtica, e incluso adelantaron que en ocasiones “se armó la fiesta”.

“Ellos no son actores, no tienen esa preparación, nada de lo que van a ver es actuado, todo es real son muy espontáneos, y eso ayuda mucho porque nos deja fluir a nosotros”, señaló La Wanders.

La pareja reconoció que siempre existirán ciertos celos al momento de ver al otro compartir un momento romántico con un tercero, e incluso bromearon con el hecho de que se asegurarán de emparejarse mutuamente con personas cuyos defectos les impidan formar una buena relación.

Al preguntarles por qué emprender un proyecto de este tipo si sienten inseguridad, con gran sinceridad y humor respondieron: “porque tenemos que comer. Somos como las bandas de rock, nos separamos, pero como nos quedamos sin dinero, ahora nos volvemos a juntar”, declaró Radamés entre risas.

Según informaron dado que existen planes de hacer más temporadas, las cuales a medida que avancen se volverán más atrevidas, no descartaron la posibilidad de que más adelante presenten a sus hijas con sus respectivos pretendientes.

“Con la mayor no hay tanto problema, porque lo que quiere es vernos felices, no importa si estemos juntos o con otra pareja, lo entiende más. Las pequeñas sí tienen celos a los papás, por eso es que planeamos esto así para que sea lo mejor posible. Lo único que no se debe de afectar son los vínculos, en este caso nuestras hijas”, agregó Yered.

Pretendejos estrena un nuevo capítulo todos los domingos a las 23:30 horas, a partir de este 13 de marzo, por el canal Telehit.