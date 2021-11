Lady Gaga y Tony Bennet sintetizan 10 años de amistad en un concierto

En el año 2011 cuando Lady Gaga se encontraba en el pico de su éxito promocionando su segundo álbum Born this way, fue invitada a la gala benéfica de la Fundación Robin Hood. Ahí interpretó una versión en vivo de Orange colored sky, de Nat King Cole.

Uno de los invitados a aquella velada era Tony Bennett. Cuando la escuchó cantar quedó rendido ante su voz e interpretación. De inmediato preguntó por ella, se acercó y tras una plática la invitó a participar en el que sería su álbum de duetos. La canción elegida por ambos: The lady is a tramp, se colocó como número uno de temas jazz en el chart digital de Billboard.

Gossip Javier Bátiz y Rosalía León lanzan dueto al estilo Lady Gaga y Tony Bennett

Esa canción fue la semilla de una colaboración que se ha extendido por una década, donde Lady Gaga y Tony Bennett han grabado dos álbumes en conjunto, además de un especial televisivo. El segundo será emitido hoy por CBS en Estados Unidos y se llama One last time: An evening with Tony Bennett and Lady Gaga.

Con este concierto grabado en vivo, –y que a México llegará en fecha aún por confirmar a través de Paramount+-, no sólo concluirá la colaboración entre estos dos cantantes, sino que de cierta forma será el cierre en la carrera de Tony Bennett, quien en 2016 fue diagnosticado con Alzheimer.

El cantante de jazz y también pintor, anunció su retiro después de 70 años de carrera debido a problemas de salud. Canceló la gira que tenía prevista y concluyó sus shows en vivo con dos actuaciones en el Radio City Music Hall, donde cantó con Lady Gaga y se filmó el especial.

“Lo último que le dije a Tony al final fue: ‘Sr. Bennett, sería un honor si me permite acompañarlo hasta su salida del escenario’. Y respondió que estaba bien. Y así fue. Y simplemente ser la mujer que lo acompañó hasta el final del escenario es suficiente para mí”, contó la cantante al periodista Anderson Cooper en el programa 60 minutes.

El especial surgió del disco Love for sale, el segundo que Gaga y Bennett grabaron en conjunto. Recién fue lanzado el 30 de septiembre, debutó en el número ocho de Billboard y esta semana la Academia de la Grabación lo reconoció con ocho nominaciones al Grammy. Éste es el último disco que el cantante de 95 años graba en su carrera.

La colaboración entre Lady Gaga y Tony Bennett ha dejado ventas por encima de un millón de copias de su primer disco. Billboard consideró Cheek to Cheek como el cuarto álbum de dos artistas más exitoso de Estados Unidos, sin importar el género.

Tony es uno de los artistas clásicos de la música estadounidense que en 70 años de carrera vendió más de 50 millones de discos con 61 materiales grabados. Su colaboración con la cantante fue una oportunidad de acercar las canciones de jazz que lo acompañaron durante toda su carrera a las generaciones más jóvenes.

En tanto que para Lady Gaga, el dueto le valió consagrarse como una verdadera cantante. No como una estrella pop extravagante e irreverente como se le conoció, sino como una voz capaz de adaptarse a todo tipo de sonidos, sin perder su estilo

Pendientes quedan dos especiales más que se planearon a inicios de año. El primero es el MTV unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga que se filmó en agosto en Nueva York y cuyo estreno se tiene programado para invierno. Mientras el segundo es el documental The Lady and the Legend, que será emitido por el sistema de Paramount+.