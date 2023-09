Lagos debuta frente a un Teatro Metropólitan que lució lleno

En un Teatro Metropólitan lleno, el dueto venezolano Lagos ofreció un concierto la noche del jueves ante un público que en ningún momento dejó de mostrar su entrega.

El espectáculo comenzó luego de una introducción con la canción “Fly me to the moon” de Frank Sinatra, que cuando terminó, dio paso a que el telón, que mostraba con luces mostraba el logo del grupo, fue abierto y así inició una noche donde el público no se cansó de corear los temas interpretados por Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, también conocido como Mr. A on the Beat.

Fueron las primeras notas de “Julia” las que marcaron un efervescente comienzo y que provocaron que los asistentes se unieran en una estruendosa ovación. Así, los dos artistas bajaron de un pequeño escalón para dar un mensaje de bienvenida.

“Muy buenas noches Ciudad de México”, dijo Jiménez, quien fue complementado por Zubillaga: “Nosotros somos Lagos, bienvenidos a nuestro primer Metropólitan”.

El público, que se entregó al dueto desde el primer tema del setlist, disfrutó enseguida de “En línea”, un tema que cambió el ritmo de la música, pero no así la inercia de la gente que permaneció de pie bailando y cantando.

Fue allí cuando Luis Jiménez intervino una vez más para compartir con sus fieles fanáticos, quienes momentos antes del show habían agotado la taquilla del recinto: “No nos lo creemos la verdad, en tan poco tiempo estar haciendo acá un Metropólitan con ustedes, una casa llena. Gracias por venir, estamos felices”.

Acto seguido Lagos interpretó “Cámbiate el nombre”, para después ir a lo más profundo de su repertorio con “Reset” y “Guerra Fría”.

“Esas dos canciones que acabamos de tocar son las primeras dos de Lagos, en la vida, de 2019. Queremos tomarnos el momento para agradecer a cada uno de ustedes que están siguiéndonos y dándonos apoyo desde el comienzo. Gracias de corazón por acompañarnos en este camino tan bonito que ha sido Lagos”, expresó Agustín Zubillaga.

Después de ese mensaje de gratitud, Lagos se dispuso a tocar el sonido urbano de “Milímetros”, que contrastó con el ritmo tranquilo de “Permanente”, un tema que desde las butacas del teatro fue de los más coreados de la noche.

A continuación, Luis Jiménez fue al piano montado sobre el escenario a oscuras en el que sólo sobresalía una luz amarilla que apuntaba hacia él. “Para los compositores a veces las canciones son como sus parejas. Hay unos que se van y quedan el olvido, hay otros que genuinamente les va mejor con otras personas, pero hay veces que encuentran la manera de volver”, un mensaje que de inmediato fue interpretado por el público como una presentación a la canción “Roma”.

La ejecución del piano se prolongó con “Agus song”, acompañada por las lámparas de los celulares, mismas que se convirtieron en las únicas luces visibles en la oscuridad del inmueble, que recuperó el color y la exaltación con las canciones “Clásico”, “Soltando a pedazos” y “Como si se mundo se acabara”.

En una velada que para ese punto se sentía avanzada y de la que se vislumbraba un cierre espectacular, Lagos regresó al encore para complacer con, como ellos expresaron, “una canción que nos cambió la vida”. “Ojos marrones”, que llevó al máximo nivel de goce a los asistentes, un sencillo exitoso que también sirvió de antesala para que los invitados de la noche se sumaran al escenario. Reik se incorporó a un espectáculo, al que le restaban solamente instantes, para cantar el sencillo recién lanzado “No se acaba hasta que se acabe”.

Más de una hora después de haber comenzado, Lagos cerró su primera presentación en el Teatro Metropólitan con “Mónaco”, un desenlace en el que sus fans cantaron con mayor fuerza. “¡Lo logramos, no lo puedo creer!”, concluyó Jiménez, mientras pequeños papeles de colores caían por todo el lugar.