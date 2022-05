Lali Espósito presenta su disco más personal

Lali Espósito arrancó el año con mucha música, en los últimos meses ha lanzado ya tres sencillos, Disciplina, Como tú y Diva; que son los primeros cortes de un material discográfico que presentará muy pronto.

Recientemente estuvo en España para acudir a la gala de los Premios Platino y contó a El Sol de México que se trata de su álbum más personal hasta el momento, por lo que se siente muy orgullosa del resultado.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Este disco me define al cien, es el quinto de mi carrera, y es el más yo que he hecho hasta ahora. Es el más consecuente con mi actualidad, mi edad y lo que tengo para decir, con las cosas que me pasaron y lo que digo en las letras".

La cantante agregó que ese toque va mucho más allá de los textos, pues también experimentó con ritmos más cercanos a ella, que obedecen a las influencias de rock y electrónica que la han rodeado desde pequeña.

"La producción musical va por otro mundo, es un disco de pop con influencias de música electrónica, voy cien por ciento por otro lado. Dejo sonidos que ya no me representan tanto, y me la juego mucho por algo que considero más genuino para mí".

Sin embargo, descartó que vaya a alejarse por completo de los ritmos urbanos que tanto disfruta, pues si bien está en una búsqueda de diferenciarse, le gusta mucho el reguetón, tanto para cantar, como para bailar.

"La industria musical fluctúa, se mueve todo el tiempo. Hay algo para los latinos que es lo urbano, que marca mucho las tendencias, quizá no es el sonido que hago por elección en este momento, aunque siempre estoy coqueteando porque me encanta bailar y perrear hasta abajo", comentó.

Cierra un ciclo en la actuación

La también actriz recientemente concluyó el rodaje de la tercera y última temporada de la serie Sky rojo, la cual ha protagonizado desde 2021, dando vida al personaje de Wendy. Pese a que su estreno fue reciente, el proyecto estaba en pie desde 2019, por lo que culminarlo la llena de nostalgia y emoción.

“Acabamos de terminar el rodaje hace unos días, todavía no caigo, despierto y siento que debo ir al llamado. Estuvimos tres años haciendo esta producción, pero con esto cerramos esta historia. Es una serie que le pusimos el cuerpo y el corazón, aprendí muchísimo, y fue una gran experiencia para mí”.

Aunque por el momento no tiene ningún proyecto actoral en puerta, prepara el estreno de una serie llamada El fin del amor, una adaptación de la novela homónima de Támara Tenenbaum, de la cual es productora y protagonista.