Lanzan álbum póstumo de Alberto Cortez

Como un homenaje al poeta, escritor, compositor y cantante argentino Alberto Cortez, a partir de mañana estará disponible en plataformas digitales el álbum póstumo Alberto Cortez Sinfónico.

Ese material digital presenta el concierto que el llamado Gran cantautor de las cosas simples hizo en 2009 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, junto a la Orquesta Juvenil de Veracruz dirigida por Antonio Tornero y el pianista Patricio Peña Méndez.

Con ese espectáculo el autor de temas como Te llegará una rosa y Mi árbol y yo agradeció al público su apoyo y entrega desde aquel 1969, cuando pisó por vez México.

El disco digital incluye canciones como Yo no quiero llamarme como me llamo, Qué suerte he tenido de nacer, La vejez, el poema de Antonio Machado Yo voy soñando al que musicalizó, Las moscas y Siempre hay algo más, que combinó con orquesta acompañando al piano.

Callejero, Camina siempre adelante, Amor desolado y Miguitas de ternura también forman parte de ese gran festín auditivo, que se presenta con apoyo de la Fundación Hermes Music.

Para cerrar con broche de oro quedaron inmortalizados los temas Cuando un amigo se va y En un rincón del alma, ambos también creados por José Alberto García Gallo, nombre real del artista que grabó más de 40 álbumes y se consagró como una de las grandes figuras de la música y la poesía.

Dos días después de la muerte del artista, el 4 de abril en España, Daniel Frega, quien fuera su manager durante 25 años, recordó que siempre le decía: "Tendrías que haberte quedado en México. Ahí lo adoran y aparte él se diferenciaba de los demás cantautores en ese momento porque todos cantaban para la mujer y él cantó cosas que eran más para el hombre, el amigo, el padre, el perro”.

El vacío que deja Alberto con su partida incluye los corazones de la gente de México, país que siempre lo admiró y le dio cariño, lo que fue correspondido por el cantautor argentino al elegir a esa nación como la más importante para él, añadió en una entrevista telefónica.