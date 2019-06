Lanzan campaña de la nueva serie de Los Aristemos

“Es necesario reforzar la comunicación y la confianza entre padres e hijos, y concientizar sobre ello”, dice el productor Juan Osorio al lanzar este lunes la campaña promocional de la serie de los Aristemo que desprende del éxito de su telenovela Mi marido tiene más familia. “Eso es lo que estamos haciendo ahora: crear conciencia”.

Como informó este diario en su oportunidad, El corazón nunca se equivoca consta de 25 capítulos y estrenará el 24 de junio a las 20:30 horas en el canal Las estrellas.

El productor explicó que decidió realizar este proyecto debido al éxito espectacular alcanzado por la telenovela: “La respuesta del público fue impresionante, como no se veía desde hace tiempo. Recibimos infinidad de cartas sobre todo de jóvenes y al leerlas exponiendo sus experiencias me he sentido orgulloso. La empresa (Televisa) me apoyó y le estoy muy agradecida”, expresó emocionado y agradeció también a su equipo de trabajo: Pablo Ferrel, Marta Jurado, Roy Rojas y Miriam Osorio, entre otros.

Gossip Aristemo la serie ya tiene fecha de estreno

Pero lo más importante, destacó, es que tomando como eje la relación gay que existe entre los chavos Aristóteles Córcega (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc López (Joaquín Bondoni) se aborda otra problemática social que enfrentan cinco familias de distinta índole; problemas que vivimos cotidianamente.

Sin embargo, consideró que uno de esos problemas que enfrentan los jóvenes en la actualidad “y no nos hemos dado cuenta”, es la depresión. “Entonces debemos tomar conciencia, buscar alternativas para superar estos retos y ayudarlos a salir avante”.

Acerca de la campaña promocional, señaló que “se trata de una campaña con bombo y platillo que incluye espectaculares y publicidad en el transporte público porque queremos invitar al público a que nos vea; queremos seducirlo, motivarlo, porque tenemos un gran proyecto de calidad y un alto contenido social que cuenta, además, con un elenco muy atractivo”.

Aparte de Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, Arath de la Torre, Gabriela Platas y Laura Vignatti, el público televidente tendrá oportunidad de admirar a figuras como Víctor González, Leticia Calderón, Sergio Sendel, Nuria Bages, Helena Rojo y Alejandra Müller, entre otros actores.