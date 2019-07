Primer tráiler del musical "Cats" enloquece a las redes sociales

El primer tráiler de la versión cinematográfica del musical "Cats" ha sido lanzado y las impresiones por parte de algunos usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, las cuales reflejan emoción y ternura.

La película llegará a la pantalla grande en el mes de diciembre y estará protagonizada por Taylor Swift, siendo la primer participación de la cantante dentro de la industria cinematográfica.

Se contará también con colaboración de Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba y James Corden, quienes tendrán su cuerpo cubierto de pelo generado por una computadora.

Scott Mendelson, crítico de Forbes.com en el tema del cine, compartió un tuit en el que mencionaba que el tráiler era terrorífico y loco. The first trailer for #CatsMovie is appropriately terrifying and insane, like a drug-induced nightmare made real. I can't wait! via @Forbes by @ScottMendelson

La película es dirigida por Tom Hopper, quien ganó un Oscar por "The King's Speech".

El musical se basa en poemas de T.S. Eliot, estrenado en 1981, logrando convertirse en uno de los espectáculos que más ha permanecido en Broadway y Londres.

El tráiler tan sólo en la primera hora del jueves, había sido visto más de 100 mil veces y el hashtag #Cats se volvió tendencia en Twitter generando polémica, críticas y una lluvia de memes.

