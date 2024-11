¿Las apps de citas están cambiando la masculinidad?

En mis años de deslizar el dedo en las apps de citas, me encontré con diferentes tipos de masculinidades, así como con algunos comportamientos muy ofensivos y extraños. Particularmente desconcertante fue la rapidez con la que los hombres desaparecieron cuando se les sugirió una cita en persona, a pesar de decir que querían intimidad física. Esto fue confuso y pareció contradecir la narrativa dominante de que los hombres usan las apps principalmente para ligar.

Como estudiosa de la sexualidad y como mujer que ha buscado intimidad con hombres en aplicaciones de citas, estas son preguntas importantes. Exploro muchas de ellas en el libro Sticky, Sexy, Sad: Swipe Culture and the Darker Side of Dating Apps, donde apliqué mi formación académica como antropóloga a mi vida amorosa.

El trabajo se basa en notas que tomé entre 2017 y 2022, cuando deslizaba el dedo activamente en dichas apps. No se incluyen nombres reales ni información de identificación en estos datos. El uso de la vida del investigador como sujeto se denomina autoetnografía y es un enfoque establecido que combina la documentación con técnicas creativas o literarias, memorias y crítica cultural.

A continuación, se presentan algunas de las cosas más importantes que aprendí sobre los hombres y la vulnerabilidad sexual masculina mientras deslizaba el dedo hacia el corazón oscuro del romance moderno.

Falta de recursos de calidad

Las apps de citas proporcionan muy pocas instrucciones sobre cómo tener citas más allá de algunos consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer, pero hay otros recursos a los que los hombres pueden acceder, incluidos libros y servicios de coaching. El problema es que muchas están orientadas a los negocios o arraigadas en la ideología sexista donde las mujeres se posicionan como oponentes o premios a los que se debe engañar para que se sometan.

Además, la mayoría de los coaches de citas y relaciones, incluso los hombres, dirigen sus servicios a las mujeres, a quienes se las presenta constantemente como personas que buscan el amor y quieren comprender a los hombres. Por otro lado, los hombres suelen ser vistos como personas que sólo quieren sexo.

Falta de seguimiento

Una cosa que quedó muy clara durante mi odisea de deslizar el dedo es que los hombres quieren intimidad física y están ansiosos por hablar de ello con personas en las que confían. En mis citas en persona y en mis intercambios de mensajes de texto con hombres, a menudo les preguntaba sobre sus experiencias con el deslizamiento hacia fuera con el deseo de comprenderlos mejor y brindarles un oído compasivo.

La mayoría de ellos estaban ansiosos por compartir sus encuentros en las aplicaciones de citas, incluidos los factores que les impedían seguir adelante con la intimidad que buscaban.

El primer factor es la gamificación de las citas, y si a eso le sumamos los vínculos entre la cultura de los videojuegos y la misoginia, no es de extrañar que los hombres sacrifiquen regularmente el sexo y la intimidad en nombre del swipe.

El segundo es la falta de educación sexual de calidad y la consiguiente dependencia de la pornografía, sumada a la presión social percibida para ser sexualmente sofisticados, para reflejar las vidas aventureras de las celebridades y las figuras del deporte.

También destaca el impacto del movimiento #MeToo, ya que muchos hombres hablaban de sentirse nerviosos y preocupados por parecer raros o demasiado agresivos por algo tan simple como mostrar interés en las mujeres.

Otro factor es la forma en que están diseñadas las plataformas como Bumble, que requieren que las mujeres den el primer paso, porque la intención de poner a las mujeres al mando parecía incomodar a los hombres, a pesar de que conocían el diseño de la aplicación cuando se unieron.

Vulnerabilidad compleja

Los hombres necesitan y merecen aprender sobre el sexo, las relaciones, la comunicación de género y sobre sí mismos de maneras que sean inclusivas, acogedoras y de apoyo. Como afirmó un artículo reciente en The Washington Post, cuando enseñamos a los niños y jóvenes a disminuir o ignorar sus emociones y deseos sexuales, esto conduce a malos resultados de salud, incluyendo tasas crecientes de suicidio y relaciones insatisfactorias o violentas.

Hagamos que el futuro de las citas sea más atractivo y seguro creando espacio para que los niños, los hombres y las personas que se identifican como hombres exploren y aprendan sobre estos aspectos vitales de la vida de una manera diferente.

* La autora es académica de la Facultad de Estudios de la Salud, Western University. Traducción de El Sol de México.