Las bestias de "Transformers" despiertan en México

Dominique Fishback, Cristo Fernández y Anthony Ramos se sienten muy agradecidos con el recibimiento que tuvieron en la Ciudad de México, donde algunos fans se dieron cita en una plaza al sur de la Ciudad para celebrar la premiere de "Transformers: El despertar de las bestias".

"Me parece increíble ver a todas estas personas aquí, y ver que traen fotos de mis proyectos pasados. Me encanta ver todo el apoyo y todo el amor, estoy muy agradecida de estar en México", dijo Dominique a su paso por la alfombra roja.

La cinta se sitúa en 1994, y sigue los pasos de "Noah Díaz" (Anthony), un joven que accidentalmente termina ayudando a los "Autobots" en su lucha contra "Unicron", un ente malo que busca destruir la tierra. En su cruzada contarán con la ayuda de los "Maximals" y "Elena" (Dominique), una historiadora que descubre la localización de una llave secreta para salvar al universo.

"Me siento agradecido de estar en México, tengo muchos amigos y mucha familia, me encanta estar aquí", dijo Anthony, quien además se declaró fan de Christian Nodal.

"Me gusta la cultura, la gente y su música. He escuchado a Nodal últimamente, me gusta mucho una canción que escribió mi amiga Elena Rose ("La sinvergüenza") para él", contó el actor a este diario.

Al evento también acudieron Javier Ibarreche y Michelle Rodríguez, quienes forman parte del elenco de doblaje, dando voz a "Mirage" y "Arcee", respectivamente. Para la actriz, quien también participa en el doblaje de la cinta "Hijos se perra", explorar está faceta ha sido muy emocionante, porque regresó a una pasión que tenía de joven.

"Lo estudié hace muchos años, cuando era chiquita. Siempre tuve la inquietud, me fui acercando, estoy feliz de seguir aprendiendo y seguirme preparando", expresó a El Sol de México.

"Transformers: El despertar de las bestias" se estrena este 8 de junio en cines, es apta para todo público.