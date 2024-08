Las frases de Adrián Marcelo contra Gala Montes refutadas por una psicóloga

Los habitantes de “La casa de los famosos” continúan en medio de la polémica, luego del enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo, durante el cual éste último puso en duda la veracidad del diagnóstico de depresión de la actriz, y la acusó de estar fingiendo tener depresión y ansiedad.

La maestra María Eugenia Ordóñez, especialista en psicología clínica, explicó en entrevista con El Sol de México que las declaraciones del youtuber sobre que un trastorno mental “se prende y se apaga”, son alarmantes e irresponsables.

“Hay una diferencia entre generar polémica y rating, y poner en duda la salud mental de una paciente”, explicó.

“Si ella (Gala) le dice que está diagnosticada, no puede decir que es una actriz”.

Asimismo, destacó que alguien con un título profesional no debería lanzar esas acusaciones en un programa que tiene un alcance tan amplio, sin previamente haber examinado la situación.

“Para emitir un diagnóstico debe entrevistar a la persona, una entrevista clínica, y conocer todos los rasgos psicológicos que hay detrás de un trastorno”, agregó.

¿La depresión le impediría a Gala Montes participar en el reality?

Uno de los argumentos que Adrián Marcelo utilizó para descalificar a su compañera, fue que si estuviera realmente deprimida, no podría participar en un reality show como “La casa de los famosos”.

Sin embargo, la experta subrayó que si bien este trastorno del estado de ánimo genera en el paciente sentimientos de profunda tristeza y aprehensión, e incluso lleva a no disfrutar las actividades cotidianas, con el tratamiento adecuado Gala puede permanecer en la casa sin ningún problema.

La situación entre #GalaMontes y AdriánMarcelo se descontroló 😱💥🫣#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/JiDMBaJkV8 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 6, 2024

“La depresión se puede manejar con medicamentos, si está en tratamiento, eso le permite reincorporarse a la actividades de su vida diaria. No toda la vida están tristes, sino que hay momentos”, apuntó.

Adrián Marcelo no podría perder su cédula profesional pese a comentarios

Tras la difusión de la pelea viral entre el youtuber y Gala Montes, usuarios de redes sociales comenzaron una petición en la plataforma “Change.org” para que le sea retirada su cédula profesional y el título que le fue otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sin embargo, la maestra Ordóñez señaló que esto no sería posible, debido a que en México no existe una entidad que se encargue de sancionar este tipo de conductas.

“Algo que falta en México es certificar a los psicólogos, no tenemos un protocolo, como otros profesionales de la salud, que se certifican cada cierto tiempo. En psicología no está establecido todavía, la Sociedad Mexicana de Psicología tiene años queriéndolo hacer, pero no se ha logrado”, finalizó.

Hasta el momento, ni la productora ni las redes sociales de “La casa de los famosos” han emitido declaraciones al respecto, pero el público continúa exigiendo la expulsión del youtuber.