“Las mujeres ya no buscan quien las rescate”, Fernanda Castillo estrena Enemigo Íntimo

"Mi carrera ha ido evolucionando como la televisión y la sociedad", dice la actriz Fernanda Castillo, en entrevista a propósito de un doble arribo a la pantalla: este lunes se estrena en Estados Unidos la segunda temporada de Enemigo íntimo, cuya primera entrega se reestrena en México, a las 22:40 horas en Telemundo Internacional.

"Hice telenovelas de las que me siento muy honrada y agradecida, cuando todavía se contaban esas historias alrededor del amor y de la imposibiliad del amor, los personajes de mujeres eran princesas que esperaban ser rescatadas y luego llegaron los formatos de la serie y me toca El señor de los cielos, que modificó completamente la televisión, hizo que quisiéramos ver historias más apegadas a la realidad y me tocó hacer un personaje que para nada era la princesa, sino una mujer mal hablada, de armas tomar, empoderada, más allá de lo que se dedicara", recuerda respecto a la inolvidable Mónica Robles.

Roxana Rodiles Gallardo, la protagonista de Enemigo íntimo, sigue esa línea, asegura la actriz. "Para mí ha sido muy atractivo, creo que ya hemos evolucionado, a ser esas mujeres que también podrían rescatar al príncipe y están en la búsqueda de rescatarse a sí mismas, así me gusta hacer personajes, que tienen más empatía con un público más joven, mujeres empoderadas que llevan grandes negocios, o saltan de una azotea a otra porque también lo podemos hacer, creo que mi carrera ha ido evolucionando también como han evolucionado las mujeres y como ha ido creciendo la televisión".

En la trama, dos hermanos son separados de niños, tras ser testigo del asesinato de sus padres; la mayoría de la acción de la primera temporada, grabada en México, Estados Unidos y Suiza, transcurre en una cárcel. "Es una serie que tiene un nivel de producción enorme, en cuanto a acción, estamos compitiendo con un montón de productos de todo el mundo y está muy bien escrita, muy diferente porque se basa en la relación de dos hermanos, habla de los lazos de familia y el conflicto moral cuando son un criminal y un policía, cómo se reconcilian con eso".

Para la creación de este personaje, pasó tiempo con las reclusas de Santa Martha Acatitla, con quienes tiene contacto porque colabora en una asociación que ayuda a la reinserción social de las presas liberadas.

"Fue brutal, muchas están por algo que no hicieron, como el personaje, pero era muy importante sentir que a pesar de ser inocente, está en la cárcel y tiene que vivir todo lo que le toca vivir en ese lugar".

Y un reto más de interpretar a Roxana fue lograr que el público se olvidara de Mónica Robles. "A mucha gente que me había visto telenovelas les sucedió lo mismo cuando aparecí con Mónica. Transformarme delante de un público fue especial. Sé que la gente no quería que dejara a Mónica y resultó increíble poderlos convencer".

Esta transformación actoral, agrega, también tiene qué ver con el cambio en la pantalla. "Durante muchos años el público estuvo acostumbrado a ver que los actores sólo cambiaban de vestuario y de nombre pero seguían siendo los mismos; ahora quiere otra cosa, que nos transformemos. Tuve miedo de que en mi voz, la manera de pararme, o de correr, encontraran algo de Mónica Robles, pero estuve muy apoyada por mis compañeros de elenco, siempre agradeceré muchísimo a Ramón Méndez, un maestro actoralmente y de vida, a María del Carmen Félix, una gran actriz, que fue mi soporte dentro de la cárcel y me ayudó a transformar ese personaje, a quien vamos a ver 40 capítulos en la cárcel, un lugar que se vuelve un personaje más de la historia", concluye la actriz, quien adelanta que la segunda temporada tiene aún más acción.

Antes de la pandemia, estaba grabando la nueva temporada de Monarca y espera estrenar la cinta Cuidado con lo que deseas