Las series más vistas de Netflix en 2021

Las mejores series de Netflix este 2021 abarcan temáticas y géneros para todos los gustos, en la plataforma de streaming más popular por los usuarios se puede encontrar una gran variedad de títulos nuevos y clásicos, además de excelentes historias originales.

En el segundo año de pandemia Netflix se coronó como una de las opciones para entretenerse en casa. Aquí te dejamos las mejores series de este 2021. ¿Cuál ha sido tu favorita?

La casa de papel (temporada 5)

La quinta temporada de La Casa de Papel , la cual se encuentra disponible en la plataforma digital de Netflix y ha creado conmoción en redes sociales ante la despedida de los personajes de esta serie reconocida, por fin llegó el día del final que cautivó a muchas personas desde la primera temporada.

La serie se basa en dónde ocho ladrones toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan.

Protagonistas: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño

El Juego del Calamar (temporada 1)

Violenta, cruda, estresante y dramática, la serie de El Juego del Calamar es un reflejo metafórico dónde cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible... con un riesgo mortal.

En este juego, se dibujan un círculo, un triángulo y un cuadrado –sí, los mismos que aparecen en la tarjeta de la serie–, que parecen formar la figura del calamar, y consiste en que el jugador debe 'pasar' al defensor y entrar en el círculo, o la cabeza, para ganar.

Protagonistas: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun

Narcos México (temporada 3)

La serie de Narcos México explora los orígenes de la guerra moderna contra las drogas remontándose a un tiempo en que el mundo del tráfico mexicano era una confederación desorganizada de cultivadores y comerciantes independientes. La serie traza el surgimiento del Cártel de Guadalajara en la década de 1980.

Protagonistas: Diego Luna, Michael Peña, Scoot McNairy

Lost in Space (temporada 2)

Tras aterrizar de emergencia en un planeta desconocido y plagado de peligros ocultos, los Robinson luchan contra todos los obstáculos para sobrevivir y escapar, los Robinson se encuentran en un nuevo planeta donde descubren un misterioso y conocido ambiente alienígena. Lost in Space es una serie de televisión web de ciencia ficción basada en la serie original creada por Irwin Allen en los años sesentas.

Protagonistas: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins

La directora (temporada 1)

La Directora es una serie de comedia dramática que narra la historia de la profesora de inglés que en una universidad de prestigio se convierte en la primera mujer en ocupar la dirección del departamento de inglés e intentar satisfacer las enormes expectativas y exigencias del cargo.

Protagonistas: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor

Halston

Su nombre construyó un imperio, su estilo definió una era Halston se abre camino como diseñador de moda mientras su vida personal se descarrila. Halston fue un maestro del corte, el detallado y el terminado, sus diseños limpios y minimalistas causaron sensación a mediados de los años 1970 y redefinieron la moda estadounidense con un nuevo estilo urbano y relajado para la mujer.

Protagonistas: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan

Las cosas por limpiar

Basada en un hecho real, la serie Las cosas por limpiar narra la historia de una chica que, tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

Protagonistas: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson

Rumbo al Infierno (temporada 1)

Rumbo al infiernos, esta serie narran la vida de una sociedad de Seúl, en la que los habitantes conocen el día y hora de su muerte. Sin embargo, estas personas son elegidas por un “dios” que los condena al infierno por sus pecados, que coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina.

Protagonistas: Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min

Dark (temporada 3)

Dark gira entorno a la desaparición de dos niños en el pueblo de Winden, donde todos se vuelcan en la búsqueda y la situación empieza a tornarse sobrenatural, ya que los hechos se relacionan con algo inexplicable sucedido en 1986, establece conexiones complejas entre cuatro familias a lo largo de décadas y con saltos en el tiempo.

Protagonistas: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel

Lupin (temporada 1)

En esta serie Lupin es el delincuente más buscado por las autoridades francesas luego de seguir las investigaciones alrededor del misterioso suicido de su padre en la cárcel, culpado por el robo de una joya que aparentemente él no realizó.

La historia basada en Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco que protagonizó las novelas de ficción del escritor francés Maurice Leblanc a principios del siglo pasado.

Protagonistas: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme

Sweet Tooth: El niño ciervo (temporada 1)

Sweet Tooth: Narra un mundo post-apocalíptico y distópico, en el que un virus amenaza con la extinción de la raza humana. Pero la Humanidad tendrá que enfrentarse a otro frente cuando nazcan extraños seres que son híbridos de animales y personas. Él es un niño que es perseguido al poseer orejas y astas de ciervo. El niño ciervo', en una adaptación de una reconocida novela gráfica. Basada en el cómic de DC de Jeff Lemire.

Protagonistas: Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar

Sex Education (temporada 3)

La serie Sex Education narrar la vida de Otis Milburn, un chico de 16 años que no puede masturbarse ni ha tenido relaciones sexuales a pesar de que su madre es una terapeuta sexual. Esta propuesta rompe por completo esquemas de series para adolescentes, porque al abordar temas relacionados con la sexualidad, lo hace de manera educativa y sin morbo, además, retrata la realidad de varios problemas a los que se enfrentan jóvenes de hoy en día.

Protagonistas: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Sombra y hueso

Es la aventura de una joven huérfana rusa que descubre que tiene el poder de convocar al Sol, lo que puede permitir unir a su país contra la barrera de oscuridad. Esto hará que sea llevada ante la Corte Real, para ser entrenada por un grupo de hechiceros que está liderado por el misterioso general Kirigan, el cual hace llamarse el Oscuro.

Protagonistas: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

El reino (temporada 1)

La historia se centra en la vida del pastor Emilio Vázquez Pena, quien que se postula al puesto de vicepresidente en las próximas elecciones de Argentina. Tras el asesinato de su compañero de fórmula durante el acto de cierre de la campaña, el pastor asume la candidatura a presidente de la Nación mientras la justicia intenta descifrar el crimen y cuáles fueron sus causas.

Protagonistas: Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel

Nuevo sabor a cereza (temporada 1)

La historia de Nuevo sabor a cereza comienza cuando la aspirante a directora Lisa Nova llega a los Ángeles convocada por el ejecutivo Lou Burke para dirigir su primera película. Un raro cortometraje suyo del género terror le permite dar sus primeros pasos en ese mundo, pero el productor en el cual confía la acosa primero y le roba el proyecto después cuando ella lo rechaza.

Protagonistas: Rosa Salazar, Eric Lange, Catherine Keener

Cobra Kai (temporada 3)

En esta entrega Cobra Kai los protagonistas deben pelear entre los estudiantes de los dojos de LaRusso y Lawrence, que dejó a Miguel en estado delicado luego de que cayera al vacío como consecuencia de una patada de Robby Keene.

La ficción de esta serie es una secuela de la trilogía de películas de Karate Kid y continúa con su desarrollo 30 años después de los hechos de la película original, que culminaron con el Torneo de Karate All Valley de 1984, y muestra cómo evolucionó el conflicto entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

Protagonistas: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña

Jóvenes altezas (temporada 1)

En esta primera entrega, el príncipe Wilhelm se adapta a la vida en el prestigioso internado Hillerska. Allí se da cuenta de que seguir su corazón es más difícil de lo que había pensado. Jóvenes altezas trata de tensiones que vive un joven heredero al trono de la monarquía que es obligado a ingresar a un internado posterior a polémicas en un club.

Protagonistas: Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gårdinger

Jaguar (temporada 1)

La serie Jaguar está inspirada en hechos reales narra que en la España en los años sesentas, convertida en refugio de cientos de nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Isabel Garrido una joven de ese país logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen, quien está tras la pista de Bachmann, conocido como el hombre más peligroso de Europa.

Protagonistas: Blanca Suárez, Iván Marcos, Óscar Casas

¿Quién mató a Sara? (temporadas 1 y 2)

La serie narra los sucesos que se desatan tras la muerte de Sara, durante un accidente en el mar. Por proteger a su hijo, Rodolfo, César Lazcano inculpa a Alex, el hermano de la joven, quien es encarcelado durante 18 años, pero luego de ser liberado por buena conducta regresa para buscar venganza y averiguar la identidad del verdadero asesino. La entrega de ¿Quién mató a Sara? aborda temas como las familias homoparentales, el empoderamiento femenino, la homofobia y la compleja relación entre un padre sin escrúpulos y sus hijos.

Protagonistas: Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda

El baile de las luciérnagas (temporada 1)

La serie se basa en la famosa novela de Kristin Hannah (escritora estadounidense que ha ganado numerosos premios, incluyendo The Golden Heart, The Maggie y The National Reader's Choice), y cuenta la historia de la amistad de las dos mujeres a través de tres etapas de sus vidas: cuando se conocen en la adolescencia, cuando empiezan a trabajar juntas durante la veintena y, finalmente, lidiando con sus problemas personales pasados los 40. Ha habido muchos cambios en sus vidas, pero su relación siempre se ha mantenido constante, siendo un gran apoyo para cualquier situación.

Protagonistas: Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson

You (temporada 3)

La serie de You narra la vida de un joven profundamente obsesivo y peligrosamente seductor mueve cielo y tierra para instalarse en la vida de aquellas por quienes se siente cautivado. En esta tercera entrega Joe habla sobre la llegada de su bebé, pero no de la forma en la que esperarías de un nuevo padre, hay algo oscuro en todo eso y la temporada promete muchos más problemas ahora que la familia está en su nuevo hogar.

Protagonistas: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail

Sexo / Vida (temporada 1)

Sexo / Vida narra la historia del atrevido pasado sexual de una ama de casa felizmente casada y madre de dos niños, choca cuando el chico malo con quien no deja de fantasear irrumpe de nuevo en su vida, se debate entre tener sexo apasionado con sus ex amantes o vivir una vida estable y monótona con su marido. La protagonista encuentra que su vida sexual ha caído en la monotonía y empieza a recordar sus ex amantes. De repente se encuentra con uno y nota que todavía hay llama. A partir de aquí se pregunta si puede tener ambas cosas o debe quedarse con una.

Protagonistas: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos

Los irregulares (temporada 1)

En la Inglaterra de la era victoriana, un grupo de personas irregulares investiga crímenes sobrenaturales para el doctor Watson y su compañero Sherlock Holmes. Una banda callejera de adolescentes atribulados son manipulados por el siniestro doctor Watson y su misterioso socio para que resuelvan extraño crímenes por ellos. A medida que los casos van tomando un horrendo cariz sobrenatural y un poder oscuro se manifiesta en la ciudad, los Irregulares deberán aunar fuerzas para salvar no solo Londres, sino el mundo entero.

Protagonistas: McKell David, Thaddea Graham, Jojo Macari

Élite (temporada 4)

Élite es la historia de tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia. En esta cuarta entrega, cobró una nueva víctima, producto de las fricciones entre los estudiantes veteranos y algunos novatos bastante problemáticos.

Protagonistas: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola

El legado de Júpiter (temporada 1)

Son la primera generación de superhéroes. Pero cuando les pasan el relevo a sus hijos, surge la discordia y pierden vigencia las viejas reglas. El Jupiter's Legacy dividen su trama en dos relatos paralelos, uno centrado en la actualidad, con el choque de generaciones que enfrentan sus protagonistas, y otro en el pasado, con el origen de los viejos superhéroes.

Protagonistas: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb

Netflix

Netflix es uno de los servicios más populares para transmitir series, películas y programas de televisión. Tiene una amplia variedad de géneros entre los que pueden elegir y cuenta con clientes satisfechos en más de 200 países. Cobran una tarifa de suscripción después del primer mes gratis, además de cuenta con el especialista WEB IMDb, encargado de medir el ranking de cada producto que ofrece esta plataforma de transmisión y saber demanda tiene por parte del usuario.

Internet Movie Database

Internet Movie Database (IMDb, Base de datos de películas en Internet) es una base de datos en línea que almacena información relacionada con series, películas, ademas de todos los productos alojados en las diversas plataformas de streaming. Mediante estas bases de datos se analizan la elección que realiza cada usuario y va contabilizando la demanda de estos productos.

