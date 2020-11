Latin Grammy 2020 celebran la unidad y la esperanza

Los Latin Grammy celebraron una histórica ceremonia que por primera vez se llevó a cabo de manera simultánea en varias ciudades. La sede principal fue Miami, donde se congregaron algunos de los premiados y los conductores Ana Brenda Contreras, Yalitza Aparicio y Victor Manuelle (quien se sumó luego de que Carlos Rivera canceló por haber estado en contacto con un paciente de Covid-19).

Algunos de los invitados musicales, como Alejandro Fernández, Christian Nodal, Bad Bunny, Anitta y José Luis Perales, se enlazaron desde México, España, Puerto Rico y Brasil para compartir en directo con el público.

🎶 "Decepciones" "AYAYAY!" & "Más No Puedo" 🎶 @alexoficial @Calibre50 @elnodal 🙌 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/f6oYx8CHH6 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 20, 2020

La entrega estuvo dedicada en gran parte a celebrar la unidad en la pandemia, y a enviar fortaleza a los países que atraviesan por situaciones políticas complicadas, como Perú y Brasil.

J Balvin, quien obtuvo el premio de Mejor Álbum de Música Urbana por “Colores”, hizo un breve recuento de los hechos que marcaron el año, y dedicó el tema “Rojo” a los que han sufrido por los estragos de la pandemia.

¡Felicidades! @JBALVIN Mejor Álbum De Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/ow7B3d5S30 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 20, 2020

Los homenajes de la noche estuvieron dedicados a Pedro Infante, que fue reconocido por su nieta Lupita y el Mariachi Sol de México de José Hernández con el tema “Amorcito corazón”. También, Pitbull le cantó a los trabajadores de primera línea, acompañado por una orquesta conformada por bomberos y enfermeros.

Por su parte, Natalia Jiménez, Juanes, Leslie Grace y Prince Royce interpretaron los temas más icónicos de Julio Iglesias, Roberto Carlos y Juan Luis Guerra. Ricky Martin, Ricardo Montaner, Marc Anthony, Ivy Queen, Anuel AA, Karol G, Camilo, Sebastián Yatra y Guaynaa también formaron parte del elenco que amenizó la velada con sus presentaciones.

🎶"Recuerdo" & "Tiburones"🎶 @ricky_martin @CarlaMorrisonmx 🙌 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/6IGqo15Dz4 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 20, 2020 🎶Tusa🎶 @karolg 🙌 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/cjDOBkSq7O — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 20, 2020 🎶 Un Amor Eterno🎶 @MarcAnthony 🙌 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/HMpquLLjeC — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 20, 2020

Por su parte, Residente, quien obtuvo el megáfono de Canción del Año, celebró que la música haya tenido un rol de acompañamiento durante la cuarentena, y lanzó una invitación a sus colegas para no perder de vista el porqué suben al escenario.

“El arte no se hizo para establecer récords, los likes y los views no lo definen. Está hecho para hacernos sentir libres y decir lo que sentimos sin miedo. Esta noche veo mucho talento, a veces mucha gente con miedo a que no los pongan en ningún playlist, pero en el arte no se puede tener miedo. Es la diferencia entre ser un negociante y un artistas, y nosotros somos artistas”, declaró.

Los principales premiados de la noche fueron:

-Álbum del año: “Un canto por México” de Natalia Lafourcade.

-Canción del Año: “René” de Residente.

-Mejor Nuevo Artista: Mike Bahía.

-Mejor Álbum Pop: “Pausa” de RIcky Martin.

-Mejor Álbum de Música Urbana: "Colores" de J Balvin.

-Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi: “Hecho en México” de Alejandro Fernández.

-Mejor Álbum Cantautor: “Mesa para dos” de Kanny García.

-Mejor Álbum de Música Tejana: “Live in México” de La Mafia.

-Mejor Álbum Rock: “¿Dónde juegan lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes” de Molotov.

-Mejor Álbum de Banda: “Playlist” de Chiquis Rivera.

-Mejor Álbum de Música Norteña: “Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom” de Los Tigres del Norte.

.Mejor Canción Rock: “Biutiful” de Mon Laferte.

-Mejor Canción Tropical: "Para Rubén" de Rubén Blades y Carlos Vives.

-Mejor Canción Regional Mexicana: “Mi religión” de Natalia Lafourcade.

-Mejor Canción de Rap: “Antes que el mundo se acabe” de Residente.

-Mejor Canción Pop: “Tutu” de Camilo.

-Mejor Interpretación de Reguetón: “Yo perreo sola” de Bad Bunny.

-Mejor Fusión/Interpretación Urbana: “Yo x ti, tú x mí” de Rosalía y Ozuna.

-Grabación del Año: “Contigo” de Alejandro Sanz.

