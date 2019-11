Latin Grammy honra a Juanes como Persona del Año

LAS VEGAS. Rosalía, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz entre otros, demostraron por qué Juanes cuenta con un legado que forma parte de la historia musical, al versionar sus temas durante el reconocimiento como Persona del Año, de parte de la Academia Latina de Grabación.

“Nadie te puede parar cuando sueñas”, expresó el artista tras recibir el homenaje de sus compañeros de profesión.

Con 23 gramófonos (es el solista con más Latin Grammy) y creador de himnos como A Dios le pido y La camisa negra, Juanes no podía contener la incredulidad ante su gran noche: "No me imaginaba que esto pudiera llegar ahora", reconoció minutos antes de comenzar la gala.

Rosalía se encargó de llevarlo a la realidad cuando subió al escenario para interpretar una minimalista y apasionada versión de Es por ti que dejó al homenajeado con la mirada perpleja ante la presencia escénica de la cantante.

La española arrancó un recital que incluyó al mismo Juanes. Juan Luis Guerra fue el siguiente en sumarse a la celebración, con una versión de A Dios le pidoo.

Entonces, la perplejidad de Juanes pasó a inmensa gratitud.

"Tus ídolos, amigos y colegas haciendo tus canciones... no tengo palabras. Estoy muy feliz", declaró el artista.

La Academia Latina de la Grabación reconoció además su labor filantrópica con su fundación Mi Sangre y la organización que ayudó a crear, Paz Sin Fronteras.

"Me interesa mucho hablar de Juan Esteban", dijo en la alfombra roja previa a la gala el argentino Andrés Calamaro.

"Todo lo que había que poner, lo puso Juanes, que no es sólo Persona del Año, sino que también es persona. ¡Amén!", expresó con admiración el veterano artista.