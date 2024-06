Laura Bozzo la estrella de los realitys

Laura Bozzo se considera afortunada por haber sido merecedora del cariño del público, a través de su participación en realitys como “La casa de los famosos”, “Gran Hermano VIP” (España) y “Máster Chef Celebrity”, competencia que abandonó recientemente.

“Me han dejado el cariño de la gente. Quizá no he ganado los primeros lugares, pero sí he estado entre las primeras, y la gente me quiere por eso, los memes y he sido tendencia en todos lados”, cuenta la presentadora en entrevista con El Sol de México.

Asegura que su etapa en “Gran Hermano VIP” fue muy satisfactoria para ella, pues la llevó a darse a conocer en otro continente. Y es que en sus 30 años de trayectoria como presentadora en programas como “Laura en América” e “Intimidades”, únicamente se había posicionado en Latinoamérica.

Gossip Laura Bozzo se va de MasterChef: “La gente es capaz de cualquier cosa por ganar un premio”

“La gente no me conocía y revolucioné el reality, me lancé desnuda a la piscina por una promesa que había hecho, mis hijas casi me asesinan obviamente”, comenta entre risas. “Fue mostrarme tal como era yo, sin maquillaje, sin tinte en la cabeza. Fue maravilloso incursionar en un país donde mi programa no es conocido”, mencionó.

Puede interesarte: Marimar Vega comparte cómo la terapia le ayudó a recuperar su salud mental

Es Fan de los Memes

La también abogada se dijo muy agradecida con los memes que los internautas han hecho, inspirados en sus momentos más icónicos en los realitys y en su programa “Laura en América”.

Para ella es una manera de conectar con las nuevas generaciones, y se siente honrada de formar parte del humor en la web. “Amo, amo, amo. Primero que nada porque estoy conectada con los jóvenes”, declaró la originaria de Lima, Perú.

“Siento mucho no encajar con la gente mayor, no encajo. Yo encajo con Kunno, con Wendy (Guevara), con toda la gente joven con la que me reúno. Esa es mi gente, a quienes amo, y con la que me siento totalmente identificada”.

Asimismo, agradeció a sus más de dos millones de seguidores de Tik Tok, el apoyo que le han brindado, y el haberle permitido tener hasta 40 millones de vistas con sus videos. “No tengo palabras para agradecerles, mi espíritu es joven y encajo con ellos. Estoy feliz en las redes sociales”, finalizó.