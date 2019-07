Laura G lista para la llegada de su hijo

A unas semanas de que su hijo Lucio nazca, la conductora Laura G fue festejada con un baby shower en el programa Todo un show y confesó que está muy contenta con la llegada de su segundo bebé, pero el que su familia crezca no implica que ella deje de trabajar.

“Volveremos cuando termine la cuarentena. Este trabajo me permite traer a mi hijo, así que después de los 45 días del nacimiento volveremos a Todo un show, mientras que mis otras actividades como mi canal de Youtube Proyectos mamás seguirá activo, aunque aclaro, no compartiré nada de mi parto con el público, es un momento muy íntimo y sólo mi marido y yo viviremos esta experiencia”, señaló.

Respecto a su hija Lisa, afirmó que está muy bien, no hay celos por la llegada de su hermanito y tanto Laura como su esposo Nazareno están muy al pendiente de la niña para que no se sienta desplazada. “Ahora mi pareja llega más temprano a casa porque le toca bañar a la niña debido a mi condición, yo ya no puedo, pero en todo lo demás seguimos igual, jugamos y comemos juntas, así que no hay nada que haya cambiado a su alrededor, seguimos con lo habitual”, señaló.

Afirmó que todavía le quedan muchas cosas por hacer antes de la llegada de su hijo, “así que todavía no sé si hoy es mi último día o no, a lo mejor me doy unas vueltas la próxima semana aquí al programa, además de que tengo que prepara muchas cosas más”, afirmó.

Respecto a sus nuevos planes, afirmó que todo quedará tal y como está, “tengo que ver cómo me va con el nuevo integrante, hay que dividir más los tiempos porque está Lisa y sus actividades y ahora Lucio también será muy demandante conmigo, pero creo que no soy la primera mamá en tener dos hijos en casa, así que confío en que me irá bien”.

Sobre compartir sus experiencias en su canal de Youtube, Laura G señaló que seguirá haciendo lo mismo, “es algo que ya no puedo dejar a un lado, sigo leyendo libros y tratando de aplicarlos a mi vida personal, luego se los comento al púbico que me sigue por redes sociales y les digo si funcionan o no, esa parte ya no la puedo dejar en el olvido, con Lucio aprenderé otras muchas cosas más y claro que las voy a compartir”.

Por último, aseguró que no está en sus planes un retiro por un largo tiempo, todo lo contrario, ya platicó con los responsables de la empresa y el programa para que su regreso sea lo más pronto posible. “Ya toqué el tema y me permitirán traer aquí al bebé, así que no habrá problema, adoro mi trabajo y creo que nos queda mucho tiempo más con Todo un show”, finalizó.