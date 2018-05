Laura Pausini reconoce que no ha cambiado desde que empezó su carrera musical

“Empecé esta carrera hace 25 años, pero todavía sigo siendo esa niña temerosa de enfrentarse al público, la misma joven que quería terminar su carrera de arquitectura y que gozaba de cantar con mi padre al piano en los bares locales de mi país”, expresó LauraPausini, quien este año cumple sus bodas de plata con su carrera que la ha llevado a recorrer el mundo entero y grabar más de 19 discos, presentando el más reciente Hazte sentir aquí en México.



“Tengo muchas sorpresas para México que quiero tanto, primero que mi nuevo disco ya está en el mercado, ya lo conocen pues hace unos meses empezó a sonar mi primer sencillo Nadie ha dicho y ya vamos con la segunda canción que es Nuevo, es muy extraño, pues los éxitos que se dan aquí en América no son los mismos que se producen en Europa”, comentó.

Haciendo una retrospectiva de su vida, Laura dijo que cuando era niña disfrutaba recorrer los bares de la provincia italiana de la mano de su padre. “A él le gustaban los canta-bares, así se les conoce allá, pues nada más es una persona en un piano interpretando los éxitos de moda, yo lo acompañaba y cantaba, pero a veces no asistía porque tenía que estudiar y la gente le preguntaba que cuándo regresaría la niña, pues sólo iban para escuchar mi voz”, expresó.

Para ella, esos momentos son muy valiosos, pues a pesar de la insistencia de su papá para que se inscribiera en concursos de canto, tardó años en animarse para hacerlo. “Yo no quería ser famosa, ni mucho menos cantante profesional, quería estudiar mi carrera pero mi papá insistió como tres o cuatro años y mi mamá al fin me convenció, fui a un concurso y a pesar de que el público me aplaudió de pie quedé en último lugar, me decepcionó mucho y ya no quise intentarlo más pero un cazatalentos nos dijo que podía contactarnos con una disquera y fue increíble, de inmediato me contrataron en 1993”, recordó Pausini.

También dejó en claro que ella no es partidaria de esos concursos pero reconoció que se puede hacer bien participando como juez, “ahora ya ven, no los quiero pero en varias ocasiones he sido coach en alguno de ellos, lo mejor es que puedo brindarles mi experiencia para que les sirva para formar su estilo, yo lo que siempre les digo es que sean auténticos, que no canten como alguien ya conocido, sean ustedes mismos revelen lo que pueden dar al público”, expresó.

Para celebrar sus primeros 25 años de carrera, Laura empezará su gira mundial en su natal Italia, nada menos que en el Circo Massimo, con capacidad para 70 mil personas. “Ahí se han presentado figuras como los Rolling Stones y Pink Floyd, seré la primera mujer que canta ahí y me pone muy nerviosa porque serán dos fechas”, expresó.

Para México tiene planeado visitar primero la Arena Monterrey el 29 de julio y posteriormente viajar a Guadalajara al Auditorio Telmex para presentarse el 2 de agosto y cerrar su paso por nuestro país el día 4 de agosto en la Arena Ciudad de México.

“Todavía no sé si tendré invitados, no me quiero ver envidiosa pero aún estoy preparando el listado de mis canciones, será un concierto de dos horas y hay muchos éxitos que quiero interpretar, así que todo depende de cómo cerremos la lista, pues si dejo alguna canción fuera mi público me mata”, finalizó entre risas la italiana.