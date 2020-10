Laura Plancarte discute la diversidad de roles femeninos en Non western

MORELIA, Mich.- “¿Por qué elegimos lo que elegimos?”. Esa pregunta movió a la directora Laura Plancarte para desarrollar Non western, un documental que narra la travesía que una pareja interracial rumbo a su boda, donde los ideales y el choque de culturas son el tema central.

El largometraje que compite en la Sección de Documental Mexicano de la del FICM, tiene como protagonistas a Thaddeus, un nativo americano, y Nanci, una mujer blanca y de origen urbano que al querer contraer matrimonio con él debe asumir un papel femenino que pone a discusión temas de género e identidad.

“Lo interesante para mí es ver por qué una mujer cómo Nanci está escogiendo meterse en un rol sumiso, nadie la fuerza. Y por qué Thaddeus, más fácilmente, no encuentra a una mujer que viva dentro de su cultura y ya. Para mí se trataba de poder llegar a eso, entender por qué escogemos”, dice la directora en entrevista.

La filmación en Montana, estado del norte de Estados Unidos que colinda con Canadá, llevó alrededor de dos años. La historia llegó a oídos de Laura Plancarte gracias a Vanesa, ex reina de belleza quien fue parte de su anterior documental Hermanos: “Durante esa filmación hice arias relaciones y ella me invitó a regresar ahí. En mi viaje fue donde los conocí”.

La idea original de Non western planteaba contar en paralelo la historia de Thaddeus y Nanci junto a la de otra pareja de la misma región, “pero la suya era tan potente y compleja que al final tomé la decisión de enfocarme sólo en ellos. Es una relación muy particular y que además toca distintos temas; y necesita el espacio para que como público puedas meterte en la relación y no distraerte”.

Laura Plancarte busca con este documental generar una conversación sobre la amplia diversidad de roles femeninos que existen en todas partes:

“Yo no pienso igual que Nanci y no me gustaría de ninguna manera estar dentro de un matrimonio patriarcal. Y en conversaciones que tuve con ella le decía ‘¿cómo te vas a meter en esto?’ y en un momento dado me dijo: ‘Tú tienes que entender algo: tú y yo no tenemos las mismas ideas, no queremos lo mismo. Las dos somos mujeres, pero queremos cosas distintas’”, recuerda.

“Para mí eso es una confrontación en el sistema: yo soy pro feminismo, pero dentro de la misma comunidad de mujeres hay quienes quieren distintas cosas. En un momento dado pensé cómo las mujeres podemos luchar para que tengamos mejor calidad de vida, cómo podemos hacer un movimiento feminista que no excluya y donde todas las mujeres nos pudiéramos sentir acogidas pero a la par seguir luchando por nuestros derechos”.

Non western es una co producción entre TV UNAM con LP Films y antes de su estreno en el FICM formó parte del Visions Du Réel festival suizo de cine documental. En México pudo verse en mayo como parte del Festival de Arte y Ciencia de la UNAM El Aleph.