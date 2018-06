Laureano Brizuela se presentará en el teatro del parque Interlomas, como parte de su tour "Volveré"

Laureano Brizuela acusa de sus problemas personales a Hacienda y de no poder trabajar como él quisieraen la música al reguetón. “Yo he dejado a un lado la música para hacerla de abogado y defender mi caso, pero por el otro, con esto del reguetón ninguna disquera quiere invertirle al rock”, expresó.



El argentino al ser cuestionado sobre las nuevas tendencias musicales, atacó duro el reguetón, “eso no es música por amor de Dios, son tipos fingiendo cantar, pues una computadora, un distorsionador de voz y letras altamente tóxicas no puedes considerarla música, no tienen nada para ponerse en un escenario, el éxito del reguetón se debe a una carencia de verdaderas estrellas que sepan demostrar su valía ante el público”, expresó.

“Esto es espantoso, a lo largo de la historia de la música han surgido cosas como ésta pero se acaban perdiendo en el tiempo, para mí el reguetón es como un virus y sólo buenos músicos y cantantes se convertirán en la vacuna para erradicarla”, señaló.



Ya entrado en calor con sus declaraciones, Brizuela aclaró que no le teme a nada “hay que ser valientes para hablar con las verdades y hay que hacerlas de frente como yo, dar la cara para que el público entienda que eso es una porquería”.



Respecto a los problemas legales que enfrenta en México desde 1989 cuando fue encarcelado por una supuesta evasión de impuestos, Brizuela dijo que estar al frente de toda la “limpieza” de su imagen se ha llevado su tiempo.



“Tuve que dejar al cantante a un lado y hacerla de abogado, pues no encontraba a nadie en México para que defendiera mi caso, por fin alguien me ayudó y pude poner una demanda en las cortes internacionales de los Derechos Humanos que fallaron a mi favor, todo esto lo explico en el libro que escribí Infamia del Poder en México en el 2006”, señaló.

Salvar mi dignidad y mi nombre ha sido difícil porque el descaro de la corrupción y el manejo de influencias ha frenado mi carrera, tengo un disco que grabé en el 2012 y no ha podido salir a la luz por todo esto, hay quienes piensan que ya no canto, pero me presento en lugares y hago mis giras muy discretamente”, finalizó.

Cuestionado sobre su visión a unos días de las votaciones en México, no pudo dejar afuera su opinión sobre los candidatos mexicanos a la Presidencia y aseguró que aplaude y admira a los candidatos independientes “los que provienen de partidos están amalgamados y sin la menor intención de hacer algo positivo por la sociedad, un independiente viene del pueblo, pude ser tu vecino y él sí sabe lo que hace más falta a la comunidad”, señaló.



Ante tales declaraciones, dijo sentirse con la calidad para hacerlo, “cómo no estar involucrado en todo lo que sucede en America Latina si la he recorrido muchas veces y con tristeza veo como la están destruyendo los políticos”.

El llamado Angel del rock, anunció que el 14 de julio se presentará en concierto en el teatro del parque Interlomas, como parte de su tour Volveré y aseguró que el público escuchará sus éxitos y otros temas que tiene preparados para grabar.



“Los que asistan verán un concierto de calidad, a mí me gusta hacerlos de pulmón, que la gente escuche mi voz y no un sintetizador que la cambie, dos coristas y seis músicos me acompañan”, señaló.