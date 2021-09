Lauren Ridloff, actriz sorda de Eternals, confesó lo que Angelina Jolie hizo por ella en el set

Lauren Ridloff, la actriz que interpretará al personaje de Makkari, en la película "Eternals" de Marvel Studios, reveló el gran apoyo que recibió de Angelina Jolie en el set pues Ridloff es sorda y con ello tenía que enfrentarse a ciertas complicaciones a la hora de grabar.

En entrevista para The New York Times, Lauren confesó la frustración que sentía al no poder escuchar las señales que daban para comenzar a grabar y fue gracias a Jolie que encontró una solución.

"Hubo un momento en el que compartí la frustración que sentía con Angie, en una fiesta que hicimos después de un día de rodaje. Ella, de forma inmediata, me hizo una sugerencia, '¿Por qué no usamos un puntero láser que los de efectos especiales puedan borrar fácilmente?'

Fue un momento en plan, 'Aha, guau'. Cada vez que miraba a un muro, los actores usaban el puntero láser para hacer un círculo en él y cuando desaparecía quería decir que estábamos rodando".

Lauren reveló que al principio de la filmación se la pasaba disculpándose con sus compañeros por su condición, sin embargo, después entendió que no tenía que hacerlo pues todos los actores en cierta medida tienen que enfrentarse a algunos desafíos.

"Todo el mundo tiene una serie de desafíos únicos a los que enfrentarse".

Ridloff sostiene que cada actor tiene sus propias necesidades, sus propias cosas que les facilitan hacer su trabajo y que por lo mismo, todos deben tener la oportunidad de contar con elementos que les permitan hacer su labor lo mejor que puedan.

"Todos deberían tener la oportunidad de acceder a las herramientas que necesitan para realizar su trabajo, independientemente de su capacidad".

Al final, la actriz destacó también su participación en esta cinta asegurando que ahora con la inclusión, sus dos hijos sordos podrán "tener sueños más grandes y crecer en un mundo en el que hay superhéroes sordos".