Le llueve a Billie Eilish tras presentar su nuevo disco en México

La historia se repitió para los seguidores de Billie Eilish, pues tal como sucedió en su concierto del año pasado, nuevamente fueron víctimas de Tlóloc, mientras esperaban el acceso al Polyforum Siqueiros, para una charla con la cantante, que fue moderada por la reguetonera Young Miko.

Derivado de la mala organización en el lugar y retrasos en el acceso, el evento se retrasó cerca de dos horas, pero finalmente la nueve veces ganadora del Grammy salió para hablar sobre su disco y su carrera.

La artista platicó que al haber debutado siendo una adolescente, no estaba consciente de la fama que estaba adquiriendo, le costó trabajo darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar.

“Pasó gradualmente, recuerdo la primera vez que me pidieron una foto. Tenía 14 años y estaba haciendo una sesión de fotos para una revista, y pensé que sería un momento corto, pero de regreso, un carro se paró al lado nuestro y se me quedó viendo. Me pidieron la foto, y no entendía qué pasaba”.

La ganadora del Globo de Oro platicó que poco a poco esos encuentros eran más frecuentes, e incluso en viajes escolares o salidas con sus amigos, las personas la rodeaban rápidamente. “No tenía idea de qué estaba pasando, no tenía seguridad, era sólo una niña”, narró .

SE DIVIERTE CON SU MÚSICA

A días del lanzamiento de su álbum “Hit Me Hard And Soft”, y a cuatro meses de iniciar su gira, la artista señaló que está disfrutando mucho la etapa creativa en la que se encuentra.

“Escribo sola, la única razón por la que he estado haciendo mezclas e improvisando, es porque es muy divertido. Cuando empecé a los 13 años no tuve la misma diversión, de repente estaba de gira y ya era como un trabajo. Simplemente estoy escribiendo con amigos y es divertido”, contó.

Al respecto a la mancuerna que ya tenido con su hermano Finneas, explicó que su música es diferente a todo lo que existe. “Es algo espiritual, es realmente especial. No me puedo imaginar no trabajar con él”.

Asimismo, reconoció que si bien no tuvieron una formación artística como tal, su proceso de aprendizaje ha sido muy enriquecedor, pues considera que en su profesión siempre hay algo por aprender, y nunca se termina de dominar por completo.

SU EXPERIENCIA EN EL OSCAR

Billie señaló que el escenario es su lugar favorito, por lo que cuando ofrece un concierto no se pone nerviosa, sino que esa sensación viene acompañada de emociones positivas antes de salir a cantar.

Sin embargo, reconoció que las presentaciones que han logrado intimidarla fueron cuando se presentó en la gala del Oscar con los temas “No Time To Die” (2022) y “What Was I Made For?” (2024), ambos ganadores del Premio de la Academia.



“Los momentos más aterradores son en shows más íntimos. Los Oscar definitivamente fueron aterradores, tener a estrellas de cine viéndote es muy loco”, finalizó.

La noche del jueves, presentó su nuevo disco cuyo proceso, dijo, fue distinto a los anteriores, porque ahora es más madura. “Fue la primera vez que hice algo siendo adulta”, confesó.